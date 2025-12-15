18 حجم الخط

كأس العرب 2025، يلتقي منتخب الإمارات، مع المغرب في الرابعة والنصف مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات بطولة كأس العرب 2025 على ملعب استاد خليفة الدولي.

تشكيل الإمارات المتوقع ضد المغرب في نصف نهائي كأس العرب

حراسة المرمى: حمد المقبالي.

خط الدفاع: ريتشارد أوكونور – لوكاس بيمنتا – ساشا إيفكوفيتش – روبين كانيدو.

خط الوسط: ماجد راشد – نيكولاس خيمينيز – يحيى نادر.

خط الهجوم: برونو أوليفيرا – كايو لوكاس – يحيى الغساني.

الإمارات فازت على الجزائر بركلات الترجيح 7-6 عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بنتيجة 1-1 لتتأهل إلى نصف النهائي،فيما تأهل منتخب المغرب إلى دور نصف النهائي بعد تخطي عقبة سوريا بهدف دون رد.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مواجهة المغرب والإمارات ضد المتأهل من مباراة السعودية والأردن، في نهائي بطولة كأس العرب 2025.

وأسدل الستار على مباريات ربع نهائي بطولة كأس العرب، وتحددت المنتخبات الأربعة المتأهلة إلي نصف نهائي البطولة التي تستضيفها قطر حتى 18 ديسمبر الجاري.

ويعد منتخب المغرب أول المنتخبات المتأهلة بعد فوزه أمام سوريا 1-0 في افتتاح مباريات ربع نهائي كأس العرب.

كما تأهل منتخب السعودية بعد الفوز على فلسطين، وحقق الأخضر السعودي الفوز على الفدائي الفلسطيني بثنائية مقابل هدف بعد مباراة ماراثونية امتدت إلى الأشواط الإضافية.

وصعد منتخب الأردن بعد الفوز على العراق بهدف نظيف ليصبح ثالث المنتخبات التي وصلت إلى نصف النهائي.

وتمكن منتخب الإمارات من الفوز على نظيره منتخب الجزائر بركلات الترجيح بنتيجة 7/6 في المباراة التي أقيمت بين الفريقين في ختام دور ربع نهائي كأس العرب.

المنتخبات المتأهلة إلى نصف نهائي كأس العرب 2025

1- المغرب

2- السعودية.

3- الأردن.

4- الإمارات.

