موعد سفر منتخب مصر إلى المغرب للمشاركة في أمم إفريقيا 2025

حدد الجهاز الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم، يوم الأربعاء المقبل 17 ديسمبر الجاري، موعدا للسفر إلى مدينة أغادير المغربية، التي تستضيف مبارياته في بطولة أمم أفريقيا 2025، المقرر انطلاق فعالياتها في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري إلى 18 يناير المقبل.

ويسافر منتخب مصر إلى المغرب على متن طائرة خاصة، والتي ستقلع من مطار القاهرة في تمام الخامسة مساء في رحلة طيران تستغرق ما يقرب من 6 ساعات.

ويرأس بعثة الفراعنة إلى المغرب خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة.

بعثة منتخب مصر

موعد مباراة مصر وزيمبابوي

فيما، تقام مباراة منتخب مصر أمام زيمبابوي في الجولة الأولى يوم الإثنين 22 ديسمبر، ويحتضنها استاد أدرار بمدينة أغادير المغربية، وتنطلق صافرتها في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي

تنقل مباراة منتخب مصر ضد زيمبابوي على الهواء مباشرة، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، كونها الناقل الحصري لجميع مباريات كأس الأمم الإفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

منتخب مصر يعسكر في مركز المنتخبات الوطنية

ودخل منتخب مصر الأول لكرة القدم، معسكرا تدريبيا مغلقا في مركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر يوم 7 ديسمبر الجاري، في المرحلة الأخيرة من استعداداته لبطولة أمم إفريقيا بالمغرب.

28 لاعبا في قائمة مصر لبطولة أمم أفريقيا

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، القائمة النهائية التي سيخوض بها منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقررة إقامتها في المغرب.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – أحمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد صبحي.

خط الدفاع: محمد هاني – أحمد عيد – رامي ربيعة – خالد صبحي – ياسر إبراهيم – محمد إسماعيل – حسام عبد المجيد – محمد حمدي – أحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطية – حمدي فتحي – مهند لاشين – محمود صابر – محمد شحاتة – إمام عاشور – أحمد السيد “زيزو” – محمود تريزيجيه – إبراهيم عادل – مصطفى فتحي – عمر مرموش – محمد صلاح.

خط الهجوم: مصطفى محمد – صلاح محسن – أسامة فيصل.

