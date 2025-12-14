كوزمين أولاريو: المغرب منتخب قوي ونسعى لمواصلة مشوارنا في كأس العرب

18 حجم الخط

تحدث الروماني كوزمين أولاريو، المدير الفني لمنتخب الإمارات، عن المواجهة المرتقبة أمام منتخب المغرب في نصف نهائي بطولة كأس العرب قطر 2025، والمقرر إقامتها غدًا الاثنين.

مدرب الإمارات يتحدث عن مواجهة المغرب

وأكد أولاريو في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي أن منتخب المغرب يُعد من أقوى منتخبات البطولة، مشددًا على صعوبة اللقاء وأهميته، وقال: "منتخب المغرب منتخب قوي جدًا، ونسعى لتقديم مباراة جيدة تليق بحجم المنافس، ونأمل في مواصلة مشوارنا في البطولة."

وكشف مدرب الإمارات أن الجهاز الفني ينتظر التقرير الطبي النهائي لثلاثة لاعبين قبل اتخاذ القرار بشأن مشاركتهم، موضحًا: "سنتابع حالة اللاعبين الثلاثة مع الجهاز الطبي قبل مران اليوم، وبعدها سنرى مدى جاهزيتهم لمباراة الغد."

وأضاف أولاريو أن مباريات الأدوار الإقصائية تتطلب تركيزًا عاليًا على جميع المستويات، قائلًا: "خوض مواجهات من هذا النوع يتطلب مستوى كبيرًا سواء من الناحية الدفاعية أو الهجومية، وعلينا أن نكون في أفضل حالاتنا."

ويترقب عشاق كرة القدم العربية مواجهة قوية تجمع بين الإمارات والمغرب، في صراع حاسم على بطاقة التأهل إلى نهائي كأس العرب 2025.

ومن المقرر أن يلعب الفائز من مواجهة الإمارات والمغرب في المباراة النهائية من كأس العرب مع الفائز من مباراة السعودية والأردن في نصف النهائي الآخر الذي سيقام غدا الإثنين أيضا.

