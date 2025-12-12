عضو "تعليم النواب" تطالب بإلغاء ترخيص المدارس بعد تكرار وقائع الاعتداء على الطلاب

18 حجم الخط

قالت النائبة جيهان البيومى، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب: إن تكرار وقائع الاعتداء علي الطلاب في عدد من المدارس من بينها مدارس دولية وخاصة، هى سلوكيات غريبة على المجتمع المصرى، تتطلب المواجهة بكل حسم.

وزارة التربية والتعليم

وأضافت البيومى في تصريحات خاصة: أن وزارة التربية والتعليم تقوم بجهود كبيرة في النهوض بالعملية التعليمية والتوعية الدينية، واتخذت قرارات لمواجهة تلك السلوكيات، إلا أن مثل تلك الوقائع تتطلب توعية أكثر وتشديد في العقوبات حال تكرارها.

سحب ترخيص المدارس

وأوضحت أن تكرار مثل تلك الوقائع داخل ذات المدارس، يتطلب إتخاذ إجراءات رادعة تصل إلي سحب ترخيص تلك المدارس وإلغاء التعامل معها، نظرا لأنها ليست جديرة بالثقة.

وشددت عضو مجلس النواب، علي ضرورة اتخاذ إجراءات وضوابط من شأنها الحد من تلك الوقائع مثل الرقابة المستمرة علي المدارس والتشديد في فحص واختيار العاملين بتلك المدارس لاسيما فئة العمال وإجراء كشف مخدرات لهم بشكل دورى.

اكتشاف أى سلوكيات غريبة فور وقوعها

وأشارت إلى ضرورة المتابعة مع أولياء الأمور بشكل مستمر، لضمان اكتشاف أى سلوكيات غريبة فور وقوعها.

وسائل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي

وأوضحت أن مثل تلك السلوكيات يقف وراءها بشكل كبير مؤثرات خارجية مثل وسائل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتطبيقات التكنولوجيا الحديثة، الأمر الذى يتطلب توعية ورقابة مستمرة من من مختلف الجهات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.