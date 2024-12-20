خالد شعيب يحتفل بالعيد القومي لمحافظة مطروح بمكتبة مصر العامة (صور)

استكمالًا لاحتفالات المحافظة للعيد القومي بمطروح، شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وبعض القيادات والعمد والمشايخ حفل مكتبة مصر العامة بمناسبة العيد القومي للمحافظة.

العيد القومي بمطروح

العيد القومي بمطروح هو ذكرى انتصارات أبناء مطروح على قوات الاحتلال الإنجليزي عام 1915.

بداية الحفل

بدأ الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية ويليه القرآن الكريم من أحد شباب بدو مطروح ويليه إلقاء الشعر لقصيدة فرسان وادي ماجد ثم عرض فيديو توثيقي يحكي حكاية معركة وادي ماجد وكلمة عبد الحميد القناشي رئيس لجنة حماية التراث الطبيعي والثقافي بمطروح وتكريم الطلاب الحاصلين على المراكز الأولى في إلقاء الشعر والأبحاث العلمية ويختتم الحفل بعرض مسرحي من فرقة المكتبة العامة فرسان وادي ماجد.

معركة وادي ماجد

وتعد معركة وادي ماجد، التي اندلعت يوم 11 ديسمبر 1915، غربي مدينة مرسى مطروح، واستمرت لأيام، من أشهر معارك المقاومة لأبناء البادية بصحراء مطروح، واستمرت المقاومة في مناطق مختلفة، حتى أصبحت منطقة الصحراء الغربية من أبرز المناطق المقاومة للاحتلال، وحينها وتكبدت القوات البريطانية خسائر كبيرة فى الأرواح ووقعت بينهم إصابات عدة، إضافة إلى الخسائر في العتاد والمؤن، كما استشهد عدد من أبناء مطروح، ووقع بعض قادتهم.

وحسب بعض الروايات، اندلعت معركة وادي ماجد يوم 11 ديسمبر عام 1915، وهى تعد أولى الثورات المسلحة ضد المحتل البريطانى، سبقت ثورة 1919، حيث واجه أبناء القبائل فى صحراء مصر الغربية، قوات الجيش الإنجليزى، فى هذه المعركة وتمكنت من قتل قائد قواتهم الجنرال “إسنا” وعلى الرغم من كثرة عدد الجنود البريطانيين والسلاح والعتاد الحديث، فى حين كان المصريون يقاتلون بأسلحة بدائية وعلى ظهور خيولهم.

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