بعد فتح التقديم، ضوابط وخطوات التقديم لمشرفي حج الجمعيات الأهلية

أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيسة مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج، فتح باب التقديم لمشرفي حج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1447هـ - 2026م، بداية من اليوم الثلاثاء الموافق 16 ديسمبر، وحتى 31 ديسمبر الجاري.

طريقة التقديم لمشرفي الجمعيات والمؤسسات الأهلية

وأشار الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي إلى أن طريقة التقديم لمشرفي الجمعيات والمؤسسات الأهلية، تتمثل تقديم طلبات الإشراف يدويًا للمديرية التابع لها المرشح بداية من اليوم الموافق 16/12/2025 حتى 31/12/2025 (عدا الإجازات الرسمية)، وذلك وفقًا لنموذج التقديم المتاح على موقع المؤسسة الإلكتروني من هنا

حيث يتم تشكيل لجنة بقرار من مدير المديرية لاستلام وفرز الطلبات، وتقوم بقيد بيانات المتقدمين في سجل رسمي، ويتم إعلان أسماء المرشحين المستوفين خلال 3 أيام من غلق باب التقديم، ويحق للمستبعدين التظلم خلال 3 أيام من تاريخ الإعلان، وتشكل لجنة تظلمات بكل مديرية برئاسة مدير المديرية، وتصدر قرارها المسبب خلال 3 أيام بقبول التظلم أو الاستبعاد النهائي.

وعقب اعتماد الأوراق، يقوم المرشح بتسجيل بياناته على الموقع الإلكتروني، ويحصل على اسم المستخدم وكلمة المرور من المديرية، وتقدم الجمعيات المركزية أوراق مرشحيها إلى الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي.

ضوابط اختيار مشرفي بعثة حج الجمعيات الأهلية لهذا العام

واعتمدت وزيرة التضامن الاجتماعي ضوابط اختيار مشرفي بعثة حج الجمعيات الأهلية لهذا العام، حيث تشكل البعثة الإشرافية من أعضاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية وفقًا للشروط المحددة بقواعد اختيار المشرفين، والعاملين بمديريات التضامن الاجتماعي بحكم مسئوليتهم عن حج الجمعيات الأهلية، ويخصص مشرف لكل "46" حاجا، وتتولى المؤسسة – في ضوء ما تسفر عنه النتيجة النهائية لاختيار المشرفين – تسمية أحد المشرفين الفائزين ليكون مشرفًا عامًا يتولى التنسيق بين المؤسسة وبعثة المديرية، سواء في تدريب المشرفين والحجاج أو التعامل مع المؤسسة وبعثة الحج وفقًا للمهام المكلف بها، بخلاف مهامه الإشرافية الأخرى كمشرف مجموعة، ويجوز تسمية أكثر من مشرف عام في حال وجود حجاج بالمحافظة في أكثر من مستوى، بحيث يتم تسمية مشرف عام لكل مستوى داخل كل محافظة.

حالات رفض الطلبات

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أنه لن تقبل أي طلبات إشراف أو ترشيح خارج تلك المنظومة ووفقًا للإجراءات والمواعيد المحددة بالتعليمات، ويشترط أن يتمتع المرشح باللياقة الصحية والبدنية اللازمة لأداء المهمة بكفاءة عالية، كما أن عدم حضور المشرف المرشح للاختبارات في الموعد والمكان الذي تحدده المؤسسة يُعد بمثابة اعتذار منه عن طلب الإشراف المقدم، ويعقد للمتقدمين الجدد اختبارات تحريرية أونلاين من خلال الحاسب الآلي بأحد المراكز المجهزة التي تحددها المؤسسة، ويشترط حصول المشرف على حد أدنى (65 درجة من أصل 100) لاجتياز الاختبار، ويتم إظهار وإعلان نتيجة الاختبار على شاشة الكمبيوتر للمتقدم فور انتهاء الاختبار (لائق / غير لائق).

كما يحق للمشرف الذي لم يجتاز الاختبارات التحريرية التقدم بتظلم لإدارة المؤسسة للاطلاع على نتيجة درجاته، ويقدم التظلم باليد لإدارة المؤسسة بمقرها الكائن في الدور الأول – مبنى وزارة التضامن الاجتماعي – الحي الحكومي – العاصمة الجديدة، خلال موعد أقصاه أسبوع من تاريخ الاختبار، ويجب البت في الطلب وإطلاع المشرف على درجاته خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب، ويتم عقد مقابلات شخصية للمتقدمين الجدد الذين اجتازوا الاختبارات التحريرية، وللمتقدمين من أصحاب الخبرات، وذلك من خلال لجان تشكلها المؤسسة القومية لتيسير الحج.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن اللجنة المشكلة من المؤسسة ستتولى اختيار المشرفين الحاصلين على أعلى الدرجات وفقًا لنتائج الاختبارات، مع مراعاة التقييمات السابقة لأصحاب الخبرات، ويتم إخطار المديريات بأسماء المشرفين الذين اجتازوا الاختبارات (أساسي - احتياطي).

