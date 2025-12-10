التعليم العالي: دعم مهارات الطلاب بالذكاء الاصطناعي وتعزيز الربط بين البحث العلمي والصناعة

18 حجم الخط

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الجامعات تعمل على تدريب الطلاب لإكسابهم مهارات ومعارف تتوافق مع احتياجات سوق العمل الحديثة، موضحًا أنه تم توفير وإتاحة أحدث أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والباحثين عبر بنك المعرفة المصري، بما يدعم البحث العلمي ويُسهّل الوصول إلى المعلومات الموثوقة.

وأشار الوزير إلى أهمية تركيز الجامعات على الأبحاث العلمية القابلة للتحويل إلى ابتكارات ومنتجات تطبيقية ذات مردود اقتصادي، مع تعزيز التعاون بين الجامعات ومجتمع الصناعة والأعمال والمؤسسات الإنتاجية، وربط المنتج البحثي بالصناعة، وتوجيه الأبحاث لخدمة المجتمع، بما يتماشى مع أهداف المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

وفي سياق آخر وقّعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في جمهورية مصر العربية ونظيرتها وزارة التعليم العالي والعلوم في روسيا الاتحادية حزمة اتفاقات جديدة لدعم التعاون المشترك، وذلك على هامش فعاليات المنتدى الخامس لاتحاد رؤساء الجامعات الروسية والعربية الذي استضافته جامعة العاصمة (حلوان سابقًا)، خلال يومي 7_8 ديسمبر، تحت عنوان: «جسور حضارات المعرفة: التعليم، الابتكار، والمستقبل المستدام».

من جانبه، أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على عمق العلاقات المصرية-الروسية والتي تمتد لعقود، مشيرًا إلى حرص مصر على تعزيز هذا التعاون خاصة في المجالات الإستراتيجية، مثل: علوم الفضاء، والطيران، والذكاء الاصطناعي، وتوطين التكنولوجيا، إدراكا من الجانبين للأهمية المتزايدة للعوامل العلمية والتقنية للتنمية الاجتماعية لكلا البلدين في عالم اليوم.

