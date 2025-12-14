تعرف على المباريات التي يغيب عنها محمد صلاح عن ليفربول

18 حجم الخط

تأكد غياب الدولي المصري محمد صلاح عن صفوف ليفربول في عدد من مباريات الفريق خلال فترة مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، المقرر إقامتها في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر وحتى 18 يناير المقبل.

المباريات التي يغيب عنها محمد صلاح عن ليفربول

ومن المنتظر أن ينضم صلاح إلى معسكر المنتخب المصري يوم 15 ديسمبر، استعدادًا لخوض منافسات البطولة القارية، حيث يقع منتخب مصر في مجموعة تضم أنجولا وجنوب إفريقيا وزيمبابوي.

ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة إلى الأدوار الإقصائية، إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث، ما قد يُطيل فترة غياب قائد الفراعنة عن فريقه الإنجليزي.

وتُعد المباراة الأخيرة المؤكدة للمنتخب المصري في دور المجموعات أمام أنجولا يوم 29 ديسمبر، على أن يتحدد موقف صلاح من العودة إلى ليفربول بناءً على مشوار المنتخب في البطولة.

المباريات التي يغيب عنها صلاح مع ليفربول:

20 ديسمبر: توتنهام × ليفربول (الدوري الإنجليزي الممتاز)

27 ديسمبر: ليفربول × وولفرهامبتون (الدوري الإنجليزي الممتاز)



في حال تأهل منتخب مصر إلى الأدوار الإقصائية يغيب صلاح عن مباريات:

1 يناير: ليفربول × ليدز يونايتد (الدوري الإنجليزي الممتاز)

4 يناير: فولهام × ليفربول (الدوري الإنجليزي الممتاز)

8 يناير: آرسنال × ليفربول (الدوري الإنجليزي الممتاز)



في حال بلوغ ربع النهائي ثم نصف النهائي:

17 يناير: ليفربول × بيرنلي (الدوري الإنجليزي الممتاز)



ومن المقرر أن تُقام مباراة تحديد المركز الثالث في كأس الأمم الإفريقية يوم 17 يناير، بينما يُلعب النهائي في 18 يناير، ما يعني احتمالية استمرار غياب صلاح حتى نهاية البطولة.

ومن اللافت أنه لا توجد مباريات لليفربول بين مواجهته خارج ملعبه أمام آرسنال يوم 8 يناير، واستضافته لبيرنلي في 17 يناير، وهي الفترة التي تتزامن مع إقامة مباراتي ربع النهائي ونصف النهائي للبطولة القارية.

ومن المنتظر أن يعود ليفربول إلى المنافسات الأوروبية بعد ذلك بمواجهة مارسيليا في مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا يوم 21 يناير، والتي قد تشهد عودة محمد صلاح في حال انتهاء مشوار منتخب مصر قبل النهائي.

