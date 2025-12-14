زيارة محمد صلاح إلى السعودية تثير الجدل.. هل ينضم الفرعون المصري إلى دوري روشن؟.. عروض بمليارات الدولارات بعد توتر العلاقة مع سلوت.. والهلال والاتحاد “الأبرز”

18 حجم الخط

أثارت الزيارة المرتقبة للفرعون المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي إلى مدينة جدة خلال الأيام المقبلة، العديد من التساؤلات والشكوك والتلميحات حول انتقاله للعب بالدوري السعودي في ظل تصاعد الأزمة وتوتر العلاقة بينه وبين المدير الفني أرني سلوت وادارة النادي حول مستقبله الكروي وامكانية رحيله بنسبة كبيرة.

ارتبط اسم صلاح جناح ليفربول بخوض تجربة جديدة في الدوري السعودي للمحترفين في ظل انتهاء عقد صلاح مع نادي ليفربول الإنجليزي في ختام منافسات الموسم الجاري 2024/ 2025.

محمد صلاح والانتقال إلى الدوري السعودي

ورغم عدم وجود عرض مباشر باسمه إلا أن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه يدعم بشكل عام الاستثمارات الضخمة في الدوري السعودي والرياضة ويسعى بشدة لتقديم عروض مغرية لـ صلاح للانضمام لدوري روشن والتي تأتي ضمن رؤية تطويرية للدوري السعودي.

وفي السابق ومنذ عدة أشهر نشر تركي آل الشيخ عبر حسابه على منصة فيسبوك صورة مركّبة لصلاح بقميص فريق "الأزرق الهلالي"، ووضع رموز تعبيرية.

ومع توتر العلاقة بين صلاح البالغ من العمر 33 عاما ومع اقتراب نهاية عقده أصبحت الفرصة والمناخ متاح لتلبية رغبتهم الملحة في انضمامه للدوري السعودي.

عروض مغرية من الأندية السعودية لمو صلاح

الهلال والاتحاد ابرز الاندية السعودية التي اهتمت بتقديم عروض لضم محمد صلاح بصفقات ضخمة تتجاوز مئات الملايين من الدولارات مع دور محتمل لصلاح كسفير للسياحة

وتتضمن العروض رواتب أسبوعية خيالية (مليون يورو وأكثر) وحقوق صور كاملة

عرضي الاتحاد والهلال

وأكدت التقارير الصحفية مؤخرا تلقي صلاح عرضا ضخما من أحد الأندية السعودية تتضمن راتبا أسبوعيا قدره 2.5 مليون جنيه إسترليني، إلى جانب ننازلًا كاملًا عن حقوق صور اللاعب التجارية مما يجعله أحد أغلى الصفقات في تاريخ كرة القدم.

ويعد هذا المبلغ أكثر من ستة أضعاف ما يتقاضاه صلاح حاليا مع ليفربول، حيث يبلغ راتبه الأسبوعي 400 ألف جنيه إسترليني ليكون الأعلى أجرا في تاريخ النادي الإنجليزي.

وأكدت تقارير سابقة أن عرض نادي الهلال وصل إلى 300 مليون ريال سعودي (حوالي 80 مليون دولار) لموسمين بالإضافة إلى رواتب فلكية سنوية مع محاولات لجعله سفيرًا للسياحة.

أما عرض الاتحاد والذي يرجع إلى سبتمبر 2023 وصل إلى 215 مليون جنيه إسترليني لكنه لم يتم وتتجدد المحاولات.

سبب زيارة محمد صلاح إلى السعودية

وأوضح برنامج "في الـ90"، الذي يُعرض عبر قنوات "الرياضية" السعودية، أن زيارة قائد المنتخب المصري المرتقبة إلى جدة لا تتعلق بملف الانتقالات، بل تأتي ضمن تحضيراته للمرحلة المقبلة مع كتيبة الفراعنة.

وتابع البرنامج أن محمد صلاح سيؤدي مناسك العمرة قبل انضمامه إلى معسكر منتخب مصر استعدادًا للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 في المغرب.

وأضاف أن جدول زيارة النجم المصري قد يتضمن أيضًا بعض الالتزامات التجارية والإعلانية، خاصة مع إمكانية التعاون مع وزارة السياحة السعودية، للاستفادة من شعبيته الكبيرة وتأثيره الإعلامي الواسع على الساحة العربية والدولية.

عودة صلاح إلى مباريات ليفربول

وتأتي تلك العروض والتكهنات في ظل تصاعد الأزمة بين صلاح وإدارة ليفربول، بعد أن جلس على مقاعد البدلاء للمرة الثالثة على التوالي، وقبل تصفية الأجواء قليلا بمشاركته أمس ضد برايتون في الدوري الإنجليزي، ومساهمته في الفوز 2-0 في أنفيلد حيث أسهم في تسجيل الهدف الثاني بتمريرة على رأس إيكيتيكي.

وشارك صلاح في مباراة برايتون كبديلًا في الدقيقة 25، وذلك لأول مرة بعد أزمته الأخيرة مع مدربه الهولندي آرني سلوت وجلوسه علي مقاعد البدلاء لـ3 مباريات متتالية.

