صحة الشرقية تعلن تنفيذ 77.5 ألف زيارة منزلية خلال العطلات الرسمية

أكد الدكتور أحمد البيلي، وكيل وزارة الصحة بـ محافظة الشرقية، استمرار التواجد المكثف لأطباء وتمريض وحدات الرعاية الأولية والفرق الطبية المتحركة بكافة الوحدات الصحية بالمحافظة طوال أيام الجمع والعطلات الرسمية.

صحة الشرقية: تنفيذ 1840 زيارة منزلية لكبارالسن من الفرق الطبية

حيث تم تقديم 1923 زيارة منزلية لكبار السن و28 زيارة لـ ذوي الهمم، فضلًا عن تحويل عدد من الحالات إلى المستشفيات التابعة للمديرية لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وقال الدكتور أحمد البيلي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، إن إجمالي عدد الزيارات التي نفذتها المديرية على مدار 62 أسبوعًا بلغ 77.5 ألف زيارة منزلية، شملت تقديم الخدمات الطبية والكشف على أمراض الضغط والسكري وأمراض القلب والاعتلال الكلوي.

 

أمراض سوء التغذية والسمنة 

وشملت الزيارات الكشف على أمراض الجهاز الهضمي وأمراض سوء التغذية مثل الأنيميا والسمنة، بالإضافة إلى تقديم خدمات التثقيف الصحي والدعم النفسي والمشورة الغذائية لكبار السن. 

كما تم توفير العلاج اللازم أو إحالة الحالات المرضية التي تستدعي تدخلات طبية متقدمة إلى المستشفيات التابعة لمديرية الصحة بمحافظة الشرقية.

صحة الشرقية تحقق أعلى تقييم شامل على مستوى المحافظات

وأكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، استمرار عمل الفرق الطبية المتحركة وتواجدها المستمر، خاصة في المناطق النائية، على مدار أيام العطلات الرسمية لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.

