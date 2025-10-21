صحة الشرقية: فحص 1062 طالبا بمدارس القنايات ضمن مبادرة سوء التغذية

قام الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، بزيارة لمدرسة الشهيد طيار إبراهيم علي حداد للتعليم الأساسي بقرية شيبة التابعة لإدارة القنايات التعليمية، لمتابعة أعمال الفحص الطبي لطلاب المدارس ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية.

الفحص على الطبيعة للطلاب

كما تفقد وكيل وزارة الصحة بالشرقية في حضور الدكتورة نغم قورة مدير إدارة الصحة المدرسية ومنسق المبادرة بمديرية الشئون الصحية، ومحمد منصور مدير التعليم الابتدائي بمديرية التربية والتعليم بالشرقية، والدكتورة فاطمة عبدالعزيز مدير الإدارة الصحية بالقنايات، وفريق الصحة المدرسية والشباب بالمديرية والإدارة الصحية بالقنايات، الفحص على الطبيعة للطلاب.

اكتشاف علاج أمراض سوء التغذية بين الطلاب

كما مناظرة أعمال الفرق الطبية خلال إجراء الفحوصات للطلاب، مطلعًا على آليات تسجيل البيانات الطبية ونسب تنفيذ اعمال الفحص داخل المدرسة حيث تم استهدف فحص ١٠٦٢ طالبا وطالبة بالمدرسة، ضمن خطة المبادرة الرئاسية، والتي تهدف للاكتشاف المبكر وعلاج أمراض سوء التغذية بين طلاب المدارس.

الصفين الأول الرابع الابتدائى

كما تابع وكيل الوزارة فحص النظر للتلاميذ والذي يأتي ضمن خطة وزارة الصحة والسكان، بالفحص الطبي الشامل لطلبة الصفين الأول والرابع الابتدائي، بهدف الاطمئنان على الحالة الصحية العامة للطلاب.

التوعية الخاصة بالتغذية السليمة

كما تحدث الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة إلى عدد من الطلبة مقدمًا لهم بعض الإرشادات والنصائح الصحية والتوعوية الخاصة بالتغذية السليمة وأهمية ممارسة الأنشطة البدنية للحفاظ على اللياقة والصحة العامة، مؤكدًا حرص وزارة الصحة على الاهتمام بصحة الطلاب كونهم نواة المستقبل، كما تابع وكيل الوزارة أيضًا فعاليات التوعية الصحية لطلاب الصف الأول الابتدائي عن صحة الفم والأسنان، والتي تأتي ضمن خطة وزارة الصحة والسكان لتعزيز الوعي الصحي لدى طلاب المدارس.

الأنيميا والسمنة والتقزم

وقال البيلى أن المبادرة الرئاسية تستهدف فحص وعلاج أمراض سوء التغذية (الأنيميا السمنة – التقزم) لعدد ٧٥٠٠٠٠ طالب بمحافظة الشرقية، وتم حتى الآن فحص ١٧٣٧٤٨ طالبا وطالبة بنسبة تغطية بلغت ٢٣.١٦٪؜ من إجمالي المستهدف، من خلال ١٧٤ فريقا طبيا مدربا، يقوم بتغطية ١٩٦٧ مدرسة بالمحافظة، منهم ١٢٠ فريقا بعدد ١٥٢٧ مدرسة بالريف وذلك بالتنسيق بين الإدارات الصحية والإدارات التعليمية

مبادرة الرئيس السيسي

يأتي ذلك في ضوء فعاليات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لفحص وعلاج أمراض سوء التغذية لطلبة مدارس المرحلة الابتدائية والمعاهد الأزهرية، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، ودعم المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية.

