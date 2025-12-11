بيطري الشرقية: تحصين مليون و390 ألف رأس ماشية

18 حجم الخط

قامت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الشرقية بجهود مكثفة لحماية الثروة الحيوانية والداجنة وصحة الإنسان بالإضافة إلى دورها فى مجالات التفتيش، التحصين،المجازر، والتوعية ورعاية الحيوان والرعاية التناسلية والتلقيح الإصطناعي والترقيم والتسجيل والتأمين على الماشية.

مدير مديرية الطب البيطرى

كشف الدكتور محمد السيد بشار، وكيل الوزارة ومدير مديرية الطب البيطري بالشرقية المديرية قامت خلال الفترة من ٣٠ نوفمبر حتى ٤ ديسمبر ٢٠٢٥م بتنفيذ عدة حملات متنوعة الحملات والتي أسفرت تنفيذ ٤٧ حملة تفتيشية بالتعاون مع مباحث التموين وضبط ٩٣ طن لحوم مذبوحة خارج المجازر المرخصة، ولحوم ودواجن وكبدة مجمدة ومصنعات لحوم وأسماك مملحة ومدخنة ما بين مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي

الذبح بمجازر المحافظة

كما تم ذبح٧١٤ رأس ماشية بمجازر المحافظة وذبح ٣٦٢ ألف و٨٩٩ طائر داخل المجازر الرسمية بالاضافة الى تحصين مليون و٣٩٠ ألف و٤٥٥ رأس ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع وجدري الضأن والجلد العقدى، التسمم الدموى، طاعون المجترات الصغيرة و٣٣ ألف طائر ضد انفلونزا الطيور وإصدار ٢٢٨ تصريح لنقل أكثر من ٢٥٥ ألف و٢٥٦ طائر بالإضافة الى إجراء اختبارات بروسيلا لـ ٤٩٦ رأس ماشية وتحصين ٢٠٧)رأس وإجراء اختبارات درن ٤٢٥ رأس وترخيص وتحصين٥ كلاب. ٣٢قطة إعطاء لقاح السعار لـ ١٤حيوان معقور.

الكشف على الحيوانات وتقديم العلاج

كما تم الكشف على ٣٥٥٥ حيوان وتقديم العلاج المناسب.تجريع ١٨١٤حيوان ضد الطفيليات الداخلية وتنظيم ١٧قافلة طبية بيطرية مجانية شاملة لتقديم الخدمات البيطرية لإجمالي ٦١٤٨حيوان بالاضافة إلى تلقيح ومتابعة حمل و مسح تناسلى ١٠٠٠رأس ماشية وعقد ٧٧ندوة توعوية وتنظيم ٣٢٥لقاء إرشادي مباشر خلال الجولات الإرشادية للتوعية بخطورة الأمراض الوبائية والأمراض المشتركة، موضحا أنه تم ترقيم وتسجيل ١١٣٣٠رأس ماشية، كما تم إجراء ترصد وبائي لجميع الأمراض الوبائية في ١٦ مركز و٢٨قرية و٢٥٥ منزل و٦ أسواق.

الهيئة العامة للخدمات البيطرية تدعم بيطرى الشرقية

وتؤكد الهيئة العامة للخدمات البيطرية دعمها الكامل لجهود مديريات الطب البيطري على مستوى الجمهورية في تنفيذ المبادرات الرئاسية فى الحفاظ والتنمية لـ الثروة الحيوانية والداجنة وتعزيز مفهوم الصحة الواحدة (صحة الإنسان والحيوان والبيئة) بجميع انحاء الجمهورية.

المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية

وبدوره أشاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بالجهود المبذولة من مديرية الطب البيطري بالشرقية في الحفاظ على الثروة الحيوانية، من خلال توفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، وزيادة إنتاجيتها لتلبية احتياجات السوق المحلي .

