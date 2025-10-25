السبت 25 أكتوبر 2025
صحة الشرقية: نشاط مكثف بمستشفى فاقوس المركزى

مستشفى فاقوس المركزى
مستشفى فاقوس المركزى

أكد الدكتور أحمد الشوادفى، مدير عام مستشفى فاقوس المركزى بمحافظة الشرقية، أن طوارئ المستشفى استقبلت هذا الأسبوع 2671 مريضًا، بينما استقلبت العيادات الخارجية  4464 مترددًا، وتم تقديم كافة الخدمات العلاجية للجميع.

صحة الشرقية: مشروع رعايات مصر قدم الخدمة لـ 1544 مواطنا

الدكتور البيلى وعبدالغفار والأشمونى 

 وأوضح أن ذلك يأتي طبقا لتعليمات الدكتور أحمد البيلى وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية وبتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، والمهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية، والتى تقضى بضرورة حصول من يدخل إلى المستشفى على خدماته العلاجية، معتبرين أن ذلك أمر حتمي محذرين من التغافل أو تجاهل أى مواطن يدخل المستشفى بقصد الحصول على  خدمة طبية.  

العناية المركزة والاقسام الداخلية والغسيل الكلوى 

وأشار الشوادفى إلى أن العناية المركزة قد دخلها  49 مريضا، وأن الأقسام الداخلية استقبلت 188 مريضًا، كما تم عمل جلسات غسيل كلوى  بلغت  878 جلسة، كما ورد إلى وحدة والأطفال المبتسرين 23 حالة دخول جديدة. 

صحة الشرقية: فحص 1062 طالبا بمدارس القنايات ضمن مبادرة سوء التغذية

عمليات جراحية وأشعة وتحاليل 

 وفى العمليات الجراحية قال: تم تنفيذ  212 عملية جراحية  وصنفت على أنها  48 عملية كبرى و164 عملية صغرى، كما تم إجراء 1119حالة أشعة وإجراء 897 حالة تحليل، ومن حيث جلسات العلاج الطبيعي فقد  تم تقديم  587 جلسة  كل هذا تم بتعاون الفرق الطبية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

