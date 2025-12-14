أهلي 2005 يخسر أمام المصري 4ـ2 في دوري الجمهورية للشباب

18 حجم الخط

خسر فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2005 أمام المصري بنتيجة 4ـ2، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأحد، ضمن الجولة 13 من دوري الجمهورية للشباب.

وسجل رباعية المصري كلا من: أحمد شريف ويوسف الرفاعي وزياد فرج ومحمود سيد “حمو”.

وجاءت ثنائية الأهلي في المباراة عن طريق محمد رأفت وصامويل أوبونج.

مشوار أهلي 2005 في دوري الجمهورية للشباب

بهذه النتيجة توقف رصيد «أهلي 2005» عند 23 نقطة من الفوز في 7 مباريات والتعادل في مباراتين، والخسارة في 3 مباريات، حيث خسر أمام مودرن سبورت 2 - 3، وفاز على فاركو 3 - 2، وعلى غزل المحلة 2 - 1، وعلى بيراميدز 3 - 2، وعلى إنبي 3 - 2، وعلى سيراميكا 2 - 1، وخسر أمام حرس الحدود 1 - 2، وفاز على الزمالك 3 - 0، وعلى كهرباء الإسماعيلية 2 - 0، وتعادل مع الاتحاد السكندري 0 - 0، ومع بتروجت 1 - 1، وخسر أمام المصري 2 - 4، مسجلًا 22 هدفًا مقابل 18 هدفًا في مرماه.

الجهاز الفني لفريق أهلي 2005

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2005 كلًّا من سامر عبد الرحمن مديرًا فنيًّا، ومحمد نجيب مدربًا عامًّا، وعصام عبد الباسط مدربًا للحراس، ومحمد راشد المدير الإداري، وحازم عبد الرحمن طبيب الفريق، ومحمد أبو ستة مخطط الأحمال، وعبد الحميد حسين إخصائي التدليك.

