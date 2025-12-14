توتنهام يسقط أمام نوتنجهام فورست بثلاثية نظيفة في الدوري الإنجليزي

18 حجم الخط

خسر فريق توتنهام أمام نوتنجهام فورست بثلاثة أهداف مقابل لاشيئ في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد، بالجولة 16 من مسابقة الدوري الإنجليزي، على ملعب "سيتي جراوند".

وسجل هدف التقدم لفريق نوتنجهام اللاعب كالوم هودسون أودوي في الدقيقة 28، ثم عاد اللاعب نفسه وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 50، وجاء الهدف الثالث عن طريق ابراهيم سنجره في الدقيقة 79.

وجاء تشكيل توتنهام ضد نوتنجهام فورست كالتالي:

حراسة المرمى: فيكاريو.

خط الدفاع: بيدرو بورو، روميرو، ميكي فان دي فين، دجد سبنس.

الوسط: بينتاكور، جراي، تشافي سيمونز.

الهجوم: ريتشارلسون، كولو مواني، محمد قدوس.

أما تشكيل نوتينجهام فورست ضد توتنهام فكان كالتالي:

حراسة المرمى: جون فيكتور.

خط الدفاع: نيكو ويليامز، موريلو، ميلنكوفيتش، سافونا.

الوسط: إليوت آندرسون، سنجاري، كالوم هودسون أودوي، مورجان جيبس وايت، هوتشينسون.

الهجوم: إيجور جيسوس.

ترتيب توتنهام ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي

وبتلك النتيجة يحتل توتنهام المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 22 نقطة، فيما يأتي فريق نوتنجهام فورست في المركز السادس عشر برصيد 18 نقطة.

