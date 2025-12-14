توروب يستقر على مشاركة أحمد رضا أساسيا في تشكيل الأهلي أمام سيراميكا

الأحد 14 ديسمبر 2025
استقر الدنماركي ييس توروب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي استمرار الدفع بـ أحمد رضا في التشكيل الأساسي للفريق خلال مواجهة سيراميكا كليوباترا في كأس عاصمة مصر. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة ضمن منافسات كأس عاصمة مصر. 

وتلقى النادي الأهلي، الخسارة من إنبي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الأول الجمعة، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر

موعد مباراة الأهلي المقبلة 

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي نظيره فريق سيراميكا يوم الجمعة المقبل الموافق 19 من شهر ديسمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساء ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر. 

كما يلعب الأهلي مع غزل المحلة 23 ديسمبر، ثم يواجه المقاولون العرب فى 30 ديسمبر، ثم يواجه فاركو فى 10 يناير المقبل، ثم طلائع الجيش في 15 يناير.

القناة الناقلة لمباريات الأهلي في كأس عاصمة مصر

تنقل قناة أون سبورت مباريات  النادي الأهلي في كأس عاصمة مصر، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

