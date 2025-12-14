الأحد 14 ديسمبر 2025
رياضة

بوروسيا دورتموند يتعادل مع فرايبورج 1/1 في الدوري الألماني

بوروسيا دورتموند
بوروسيا دورتموند
تعادل فريق بوروسيا دورتموند مع نظيره فرايبورج، بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري الألماني.

وتقدم بوروسيا دورتموند عن طريق رامي بن سبعيني في الدقيقة 31، ثم تعادل فريق فرايبورج في الدقيقة 75 بأقدام اللاعب لوكاس هولير. 

تشكيل بوروسيا دورتموند أمام فرايبورج

في حراسة المرمى: جريجور كوبيل.

خط الدفاع: نيكو شلوتربيك، إمره جان، رامي بن سبعيني.

خط الوسط: جوليان رايرسون، فيليكس نميشا، جوب بيلينغهام، يان كوتو.

توتنهام يسقط أمام نوتنجهام فورست بثلاثية نظيفة في الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، توتنهام يتأخر أمام نوتنجهام 0/1 في الشوط الأول

خط الهجوم: كارني تشوكويميكا، فابيو سيلفا، سيرهو جيراسي.

ترتيب بوروسيا دورتموند وفرايبورج في الدوري الألماني

وبهذه النتيجة يحتل بوروسيا دورتموند المركز الثالث في الجدول برصيد 29 نقطة، فيما يقع فرايبورج في المركز التاسع برصيد 19 نقطة.

