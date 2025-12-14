الدوري الإنجليزي، توتنهام يتأخر أمام نوتنجهام 0/1 في الشوط الأول

18 حجم الخط

تأخر فريق توتنهام أمام نوتنجهام فورست بهدف نظيف في الشوط الأول، من المباراة التي تقام بينهما اليوم الأحد، بالجولة 16 من مسابقة الدوري الإنجليزي، على ملعب "سيتي جراوند".

وسجل هدف التقدم لفريق نوتنجهام اللاعب كالوم هودسون أودوي في الدقيقة 28.

تشكيل توتنهام ضد نوتنجهام فورست

حراسة المرمى: فيكاريو.

خط الدفاع: بيدرو بورو، روميرو، ميكي فان دي فين، دجد سبنس.

الوسط: بينتاكور، جراي، تشافي سيمونز.

الهجوم: ريتشارلسون، كولو مواني، محمد قدوس.

تشكيل نوتينجهام فورست ضد توتنهام

حراسة المرمى: جون فيكتور.

خط الدفاع: نيكو ويليامز، موريلو، ميلنكوفيتش، سافونا.

الوسط: إليوت آندرسون، سنجاري، كالوم هودسون أودوي، مورجان جيبس وايت، هوتشينسون.

الهجوم: إيجور جيسوس.

ترتيب توتنهام ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي

يحتل توتنهام المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 22 نقطة، فيما يأتي فريق نوتنجهام فورست في المركز السابع عشر برصيد 15 نقطة.

