وزير الداخلية يعتمد نتيجة المقبولين في كلية الشرطة

يعلن مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة اللواء دكتور نضال يوسف، بعد قليل، نتيجة المقبولين فى كلية الشرطة للعام الدراسى 2026م، خلال وقائع المؤتمر الصحفى المنعقدة بمقر الأكاديمية بالقاهرة الجديدة.

وقال مساعد وزير الداخلية، بأن نتيجة كلية الشرطة شملت قبول طلبة من الحاصلين على الثانوية العامة، وطلابا من الوافدين، وخريجي كليات الحقوق، من الطالبات من الحاصلات على التربية الرياضية إناث، بالإضافة إلى باقي المؤهلات الجامعية.

وخلال وقائع المؤتمر الصحفي المنعقد بالقاهرة الجديد أعلن مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة عن عدد المقبولين ومعايير اختيارهم.

وأوضح مساعد وزير الداخلية، أن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية اعتمد نتيجة القبول بكلية الشرطة وقبول الدفعة الجديدة للعام الدراسى 2026م، وذلك بعد اجتياز المتقدمين اختبارات القبول وتم اختيار أفضل العناصر.

