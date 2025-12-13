السبت 13 ديسمبر 2025
لاستشعار الحرج، استئناف الفيوم تحيل قضية مدرب الكاراتيه إلي دائرة أخري

قررت محكمة استئناف الفيوم، التنحي عن نظر قضية اتهام مدرب الكاراتيه بالاعتداء علي طفل داخل صالة التدريب التي يمتلكها، وأحالت القضية الي دائرة أخرى.

وجاء قرار المحكمة بعد أن دفع محامي المتهم بأن المحكمة استقر في يقينها ثبوت الاتهام، فاستشعر رئيس الدائرة الحرج، وحرصا علي تحقيق العدالة المطلقة، أحال القضية الي دائرة أخري.

الحكم المستأنف عليه 

وقضت محكمة جنايات الفيوم، برئاسة المستشار علاء عبد التواب بالسجن 7 سنوات علي   "أحمد.أ.ع.أ "32 سنة، ويعمل  مدرس مساعد  جامعى، كما يعمل مدرب كاراتيه، لاتهامه بالاعتداء الجنسى على طفل داخل غرفة خلع الملابس بصالة ألعاب رياضية، بقرية تطون بدائرة مركز إطسا بمحافظة الفيوم.

اصل الحكاية 

وتعود بداية الواقعة إلى شهر يونيو الماضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بلاغًا من ربة منزل تُدعى فايزة. أ. ع، تتهم فيه مدرب كاراتيه يُدعى "أ. ع. أ"، 32 عامًا، مقيم بقرية تطون ومدرس مساعد بكلية التربية الرياضية بجامعة بنى سويف، باستدراج نجلها البالغ من العمر 10 سنوات إلى غرفة خلع الملابس داخل صالة ألعاب رياضية، والتعدى عليه جنسيًا.

 وعلى الفور، تمكنت قوة من مركز شرطة إطسا من ضبط المدرب المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة، التى أمرت بعرض الطفل على الطب الشرعى لإثبات حالة الاعتداء، وقررت حبس المتهم على ذمة التحقيقات.

 

مياه الفيوم: تجديد اعتماد معمل المعايرة" ايزو 17025 "

ضبط محطات وقود تتلاعب بمعيار البنزين والسولار في حملة بالفيوم

وبعد استكمال التحقيقات، أصدر المستشار إبراهيم حلمي، المحامى العام لنيابات الفيوم، قرارًا بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات فى القضية رقم 3489 لسنة 2025 جنايات مركز إطسا، والمقيدة برقم كلى 1960 لسنة 2025،  وبعد تداول القضية أصدرت محكمة الجنايات حكمها السابق، الذي طعن عليه المتهم وأثناء جلسات الاستئناف استشعرت اليوم المحكمة الحرج فاحالتهاةالي دائرة أخري.

