الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

النيابة تحقق مع صانعة محتوى لنشرها مقاطع خادشة على مواقع التواصل

المتهمة
المتهمة

تباشر النيابة المختصة التحقيق مع صانعة محتوى مقيمة بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة، بعد ضبطها لاتهامها بنشر مقاطع فيديو عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعى تضمنت ألفاظًا خارجة وأداء رقصات بملابس خادشة للحياء العام.

وكانت معلومات قد وردت للإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، أفادت بقيام المتهمة ببث تلك المقاطع بهدف جذب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية مخالفة للقانون.

وزارة الداخلية تحتفل بالمولد النبوي مع الفئات الأولى بالرعاية

الفيوم على خريطة الـ"جيوبارك" العالمية.. مصر تعلن عن أول محمية جيولوجية بدعم من اليونسكو.. وإدراج سانت كاترين كمحمية ثقافية

عقب تقنين الإجراءات جرى ضبطها، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم وإحالته للنيابة التى تولت التحقيق، التى طلبت تحريات  المباحث حول الواقعة وظروفها وتفريغ محتوى الاقراص المدمجة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تيك توكر صانعة محتوى نشر مقاطع خادشة للحياء النيابة العامة مباحث الآداب وزارة الداخلية

مواد متعلقة

وزارة الداخلية تحتفل بالمولد النبوي مع الفئات الأولى بالرعاية

معاكسة فتاة تشعل مشاجرة دامية بالأسلحة البيضاء في سيدي جابر

الأمن يكشف ملابسات فيديو قيام شخص بكسر زجاج محل أحذية بالدقهلية

كشف ملابسات واقعة اعتداء على صبي بالقاهرة وضبط المتهمين

بـ 8 ملايين جنيه، ضربات أمنية متواصلة لضبط جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

ضبط 112 ألف مخالفة مرورية وإجراء تحليل مخدرات لـ 2463 سائقًا خلال 24 ساعة

ضبط عاطل تخصص في سرقة الموتوسيكلات بدمياط

الداخلية تضبط 20 طن دقيق خلال حملات لضبط الأسواق

الأكثر قراءة

غموض حول طائرة لندن المتجهة لشرم الشيخ يثير الرعب، والنشطاء يتخوفون من وباء يحمله الركاب (فيديو)

بالأسماء، المرشحون لمنصب مدير الكرة بالأهلي

قرار صادم من المسلماني يثير غضب قيادات ماسبيرو

معاكسة فتاة تشعل مشاجرة دامية بالأسلحة البيضاء في سيدي جابر

لف وارجع تاني، الخطيب يستقر على عودة منصب مدير الكرة في الأهلي

خبير يكشف تفاصيل جديدة فى كلمة وزير المالية أثناء اجتماع مجموعة العشرين بالقاهرة

أيهما أفضل: القيام بعمرة التطوع أم الإنفاق على الفقراء والمحتاجين؟

كارثة إنسانية غير مسبوقة في السودان، اختفاء قرية كاملة ودفن سكانها تحت التراب يثير الرعب

خدمات

المزيد

أسعار كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

سعر الأرز في السوق اليوم الثلاثاء

سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 بالأسواق

آخر تطورات سعر الألومنيوم

المزيد

انفوجراف

الشروط المطلوبة للتقديم لوظائف معلم مادة القرآن الكريم بالأزهر الشريف 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أيهما أفضل: القيام بعمرة التطوع أم الإنفاق على الفقراء والمحتاجين؟

وُلِد الهُدى (الحلقة العاشرة)، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين

هل كتابة وائل الإبراشي ممتلكات لابنته حلال؟ عالم أزهري يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads