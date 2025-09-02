النيابة تحقق مع صانعة محتوى لنشرها مقاطع خادشة على مواقع التواصل

تباشر النيابة المختصة التحقيق مع صانعة محتوى مقيمة بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة، بعد ضبطها لاتهامها بنشر مقاطع فيديو عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعى تضمنت ألفاظًا خارجة وأداء رقصات بملابس خادشة للحياء العام.

وكانت معلومات قد وردت للإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، أفادت بقيام المتهمة ببث تلك المقاطع بهدف جذب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية مخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات جرى ضبطها، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم وإحالته للنيابة التى تولت التحقيق، التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وتفريغ محتوى الاقراص المدمجة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.