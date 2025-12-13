ضبط محطات وقود تتلاعب بمعيار البنزين والسولار في حملة بالفيوم

18 حجم الخط

شنت مديرية تموين الفيوم حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية، استهدفت محلات بيع اللحوم ومحطات الوقود في قرى ومراكز المحافظة، وتمكنت الحملة من تحرير 100 مخالفة تموينية متنوعة، لقطاعي الأسواق ومحطات الوقود، وشارك في الحملة كل من مديريتي الصحة والطب االبيطري، وقسم مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك.

نتائج الحملة على محطات الوقود ومحلات بيع اللحوم

وقال المهندس جمعة عبد الحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بمحافظة الفيوم، إن حملة مديرية التموين قد تمكنت من ضبط إحدى محطات تموين السيارات تتلاعب في المعيار الخاص بطلمبة البنزين 80 بنسبة نقص أكبر من المسموح بها قانونا، ومحطة أخرى لتموين السيارات تتلاعب في المعيار طلمبتين سولار بنسبة نقص أكبر من المسموح بها قانونا، ومحطة ثالثة تتلاعب فى المعيار الخاص بطلمبتين إحداهما سولار والثانية بنزين 80 بنسبة نقص أكبر من المسموح بها قانونا.

كما حررت مخالفة بيع أزيد من السعر بنزين 92 بزيادة مقدارها 35 قرشا فى اللتر الواحد لمحطة رابعة، وحررت مخالفة تعطيل كلى لجهاز أى تى جى لمحطة خامسة، كما تمكنت من ضبط 1410 كيلو جرامات دهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك الآدمي في إحدى ثلاجات اللحوم، و300 كيلو جرام كبدة مجهولة المصدر، وحررت 5 مخالفات عدم إعلان عن أسعار أنشطة مختلفة، و3 مخالفات عدم وجود شهادة صحية، و5 مخالفات ذبح خارج المجزر الحكومي.

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد على الأجهزة الرقابية التابعة للمديرية، بتكثيف الحملات على مستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وجرد أرصدة محطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار.

