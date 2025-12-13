مياه الفيوم: تجديد اعتماد معمل المعايرة" ايزو 17025 "

18 حجم الخط

أعلن المهندس وليد سعيد إسماعيل رئيس مجلس إدارة شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، عن تجديد اعتماد معمل المعايرة التابع للإدارة العامة للجودة وشئون البيئة بقطاع المعامل، وفقًا للمواصفة الدولية ISO/IEC 17025:2017، من قبل المجلس الوطني للاعتماد EGAC، بما يعكس كفاءة المعمل في مجال معايرة الأجهزة والأدوات المعملية.

اختصاصات معمل المعايرة في نظام معالجة مياه الشرب

وقالت الدكتورة وفاء يعقوب، رئيس قطاع المعامل، بشركة الفيوم لمياه الشرب، أن معمل المعايرة يختص بمعايرة أجهزة قياس الأس الهيدروجيني والتوصيلية، وأجهزة الحراريات، والحجوم، والموازين، بما يتيح إجراء المعايرات لكافة أجهزة وأدوات معامل الشركة، ويضمن دقة وموثوقية النتائج المعملية في مراقبة جودة عينات مياه الشرب والصرف الصحي والصناعي، وفق أعلى معايير الجودة، فضلًا عن الإسهام في ترشيد النفقات دون الاستعانة بجهات معايرة خارجية.

دعم الشركة دافع للتفوق

وأضافت رئيس قطاع المعامل، أن دعم شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، لقطاع المعامل كان له بالغ الأثر في توفير أحدث الأجهزة المعملية الخاصة بالرصد والتحليل، وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة للعاملين، وتهيئة بيئة عمل مناسبة تسهم في تحقيق المزيد من الإنجازات، بما يدعم الارتقاء بمنظومة العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقالت الدكتورة منى حسن، مدير عام الجودة وشئون البيئة: إن تجديد اعتماد معمل المعايرة يسهم في زيادة موارد الشركة، من خلال تقديم خدمات المعايرة للجهات الخارجية من الشركات التابعة والمصانع وشركات أخرى، اعتمادًا على شهادة الأيزو الدولية الحاصل عليها المعمل.

