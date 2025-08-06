الأربعاء 06 أغسطس 2025
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حوادث

القبض على شخصين اعتديا على آخر بالضرب بعد مشادة على أولوية المرور في الفيوم

ضبط شخصين
ضبط شخصين

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر اعتداء شخصين على شاب بالضرب في أحد شوارع محافظة الفيوم، ما أثار حالة من الجدل والغضب بين المتابعين.

وبعد الفحص، تم التوصل إلى هوية المجني عليه، والمقيم بدائرة قسم شرطة أول الفيوم، حيث تبين إصابته بكدمات في أنحاء متفرقة من جسده.
وبسؤاله، أفاد بحدوث مشادة كلامية بينه وبين شخصين بسبب أولوية المرور، تطورت إلى مشاجرة قام خلالها أحدهما بالاعتداء عليه باستخدام قطعة حديدية، ما تسبب في إصابته.

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وبتكثيف التحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الشخصين المتورطين، وتبين أن لأحدهما معلومات جنائية سابقة. كما تم ضبط القطعة الحديدية المستخدمة في الواقعة، وبمواجهتهما، أيدا ما جاء بأقوال المجني عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المتهمان إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة الإجراءات.

 

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