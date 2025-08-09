السبت 09 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

نص أمر إحالة المتهمة بقتل سيدة في أوسيم بسبب خلافات بينهما للمحاكمة الجنائية

محاكمة المتهم
محاكمة المتهم

 قررت نيابة شمال الجيزة، إحالة المتهمة بقتل سيدة في أوسيم بسبب خلافات بينهما للمحاكمة الجنائية. 

 

نص أمر إحالة المتهمة بقتل سيدة في أوسيم 

 وكشفت التحقيقات بنص أمر الإحالة أن التحريات وأقوال الشهود، أسفرت أن المتهمة مقيمة بدائرة مركز أوسيم – محافظة الجيزة، قد ارتكبت جناية قتل عمد مع سبق الإصرار، وذلك على إثر خلافات سابقة بينها وبين المجني عليها. 

وكشفت التحقيقات أن المتهمة أعدت سلاحا أبيض (سكين) وتوجهت إلى محل تواجدها، وما أن ظفرت بها حتى اعتدت عليها محدثة إصابتها التي أودت بحياتها، وذلك على النحو المبين بتقرير الصفة التشريحية.

 

وقد اقترنت هذه الجناية بجريمة إحراز سلاح أبيض بدون ترخيص، وذلك على النحو المبين بالأوراق.

وحيث إن ما اقترفته المتهمة يمثل الجناية المنصوص والمعاقب عليها بالمادة (234/1) من قانون العقوبات، والمادة (1/25 مكررًا) من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بشأن الأسلحة والذخائر.

 

وبناءا عليه أحالت نيابة شمال الجيزة المتهمة للمحاكمة الجنائية لمعاقبتها طبقا لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة.

 

وكان رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، قد تمكنوا من القبض على المتهمة بقتل سيدة في أوسيم، حيث اعتدت عليها بسلاح أبيض بسبب خلافات بينهما، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق، التي أمرت بحبس المتهمة ثم استمرار حبسها، حتى إحالتها للمحاكمة الجنائية. 

نيابة شمال الجيزة أوسيم شمال الجيزة

