نص أمر إحالة المتهمة بقتل سيدة في أوسيم بسبب خلافات بينهما للمحاكمة الجنائية

قررت نيابة شمال الجيزة، إحالة المتهمة بقتل سيدة في أوسيم بسبب خلافات بينهما للمحاكمة الجنائية.

نص أمر إحالة المتهمة بقتل سيدة في أوسيم

وكشفت التحقيقات بنص أمر الإحالة أن التحريات وأقوال الشهود، أسفرت أن المتهمة مقيمة بدائرة مركز أوسيم – محافظة الجيزة، قد ارتكبت جناية قتل عمد مع سبق الإصرار، وذلك على إثر خلافات سابقة بينها وبين المجني عليها.

وكشفت التحقيقات أن المتهمة أعدت سلاحا أبيض (سكين) وتوجهت إلى محل تواجدها، وما أن ظفرت بها حتى اعتدت عليها محدثة إصابتها التي أودت بحياتها، وذلك على النحو المبين بتقرير الصفة التشريحية.

وقد اقترنت هذه الجناية بجريمة إحراز سلاح أبيض بدون ترخيص، وذلك على النحو المبين بالأوراق.

وحيث إن ما اقترفته المتهمة يمثل الجناية المنصوص والمعاقب عليها بالمادة (234/1) من قانون العقوبات، والمادة (1/25 مكررًا) من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بشأن الأسلحة والذخائر.

وبناءا عليه أحالت نيابة شمال الجيزة المتهمة للمحاكمة الجنائية لمعاقبتها طبقا لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة.

وكان رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، قد تمكنوا من القبض على المتهمة بقتل سيدة في أوسيم، حيث اعتدت عليها بسلاح أبيض بسبب خلافات بينهما، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق، التي أمرت بحبس المتهمة ثم استمرار حبسها، حتى إحالتها للمحاكمة الجنائية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.