مياه الفيوم تعقد الاجتماع الدوري للجنة الإشراف على خطط السلامة والمأمونية

عقدت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، الاجتماع الدوري للجنة الإشراف على خطط سلامة ومأمونية مياه الشرب والصرف الصحي، شارك في الاجتماع المهندس عبدالمنعم سفينة، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، وعدد من مديري عموم الري والصرف بالمحافظة، وممثلي مديرية الصحة وقطاع المعامل، والإدارة العامة للجودة وشئون البيئة، وإدارة سلامة ومأمونية المياه والصرف الصحي.

متطلبات تنفيذ الخطط المستقبلية لضمان جودة مياه الشرب

وتم استعراض أهمية تطبيق خطط سلامة ومأمونية مياه الشرب والصرف الصحي، وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى المتطلبات اللازمة للتنفيذ وخطط الشركة المستقبلية في هذا المجال الحيوي. وأهمية الرقابة الاستباقية لتأمين منظومة مياه الشرب وأنظمة الصرف الصحي، وتسعي قطاعات الشركة للحصول على شهادات اعتماد السلامة والمأمونية، باعتبارها ضمانًا لجودة المياه المنتجة والسيب النهائي لمحطات الصرف الصحي والتداول الآمن للحمأة.

يذكر أن الاجتماع ضمن خطة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين

