السبت 20 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مياه الفيوم تعقد الاجتماع الدوري للجنة الإشراف على خطط السلامة والمأمونية

جانب من الاجتماع،
جانب من الاجتماع، فيتو

عقدت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، الاجتماع الدوري للجنة الإشراف على خطط سلامة ومأمونية مياه الشرب والصرف الصحي، شارك في الاجتماع المهندس عبدالمنعم سفينة، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، وعدد من مديري عموم الري والصرف بالمحافظة، وممثلي مديرية الصحة وقطاع المعامل، والإدارة العامة للجودة وشئون البيئة، وإدارة سلامة ومأمونية المياه والصرف الصحي.

متطلبات تنفيذ الخطط المستقبلية لضمان جودة مياه الشرب

وتم استعراض أهمية تطبيق خطط سلامة ومأمونية مياه الشرب والصرف الصحي، وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى المتطلبات اللازمة للتنفيذ وخطط الشركة المستقبلية في هذا المجال الحيوي. وأهمية الرقابة الاستباقية لتأمين منظومة مياه الشرب وأنظمة الصرف الصحي، وتسعي قطاعات الشركة للحصول على شهادات اعتماد السلامة والمأمونية، باعتبارها ضمانًا لجودة المياه المنتجة والسيب النهائي لمحطات الصرف الصحي والتداول الآمن للحمأة.

 

حالة الطقس في محافظة الفيوم غدا الأحد 21-9-2025

مياه الفيوم توقع بروتوكولا مع 32 جمعية لتوصيل مياه الشرب بالمجان لغير القادرين

يذكر أن الاجتماع ضمن خطة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم الادارة المركزية للموارد المائية والري الخدمات المقدمة للمواطنين الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى جودة مياه الشرب سلامة ومأمونية مياه الشرب

مواد متعلقة

مياه الفيوم تنظم تدريبا عمليا لطلاب كلية العلوم علي مراحل المعالجة

مياه الفيوم: تحليل 71 ألف عينة لمتابعة جودة مياه الشرب

منها طريق أسيوط الغربي، انقطاع المياه عن 6 مناطق في الفيوم لمدة 8 ساعات اليوم

800 عامل بشركة مياه الشرب بالفيوم يجتازون امتحانات الترقي لدرجات وظيفية أعلي

بسبب الصيانة، قطع المياه عن قرى مركزي الفيوم وإطسا

مياه الفيوم تنفذ خطة لصيانة محطات الصرف الصحي

تطبيق منظومة القياسات البيئية بجميع محطات مياه الفيوم

مياه الفيوم تنظم حملة لتوعية المواطنين بمشروعات الصرف الصحي الجديدة

الأكثر قراءة

وزير الري الأسبق: ما يحدث في سد النهضة حاليا"مهزلة"(فيديو)

خبير عسكري: تحركات مصر الحاسمة تقذف الرعب داخل إسرائيل (فيديو)

الدوري الإنجليزي، نوتنجهام فورست يتعادل مع بيرنلي 1/1 في الشوط الأول

تأخر وصول الرحلات الأوروبية بسبب عطل سيبراني وتعليمات هامة للمسافرين

خريف 2025, الأرصاد تكشف عن المناطق المهددة بـ السيول

أسباب توقف المفاوضات مجددا بين الأهلي وأورس فيشر السويسري

إشبيلية يتخطى ديبورتيفو ألافيس بثنائية في الدوري الإسباني

آخر تطورات إصابة زيزو وموقفه من مباراتي حرس الحدود والزمالك

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت 20-9-2025

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم السبت في الأسواق

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات ليفربول ضد إيفرتون في ديربي الميرسيسايد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم التسبب في جرح الميت عن طريق الخطأ، تعرف على رد الإفتاء

ما حكم سماع الأغاني بدون موسيقى؟ أمين الفتوى يحسم الجدل (فيديو)

الإفتاء توضح بيان فضل العلم وشموليته للشباب والبنات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads