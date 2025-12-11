الخميس 11 ديسمبر 2025
محافظات

مياه الفيوم: توصيل الخدمة بالمجان إلى 566 أسرة أولى بالرعاية

شركة الفيوم لمياه
شركة الفيوم لمياه الشرب، فيتو
اعلنت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، عن  قبول 566 حالة من الأسر الأولى بالرعاية لتوصيل خدمات مياه الشرب وتركيب العدادات لهم بالمجان،  ضمن انشطة الشركة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا بالتعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني.

 مراجعة الحالات قبل قبولها

وقال المهندس وليد سعيد اسماعيل، رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى ، إن الحالات تم قبولها خلال الربع الأول من توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسات المجتمع المدني خلال أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر الماضية،  بعد مراجعة دقيقة للحالات واستيفاء جميع إجراءات الفحص والمعاينات، وتنفيذ الاتفاقية يستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتسهيل حصولهم على خدمات المياه، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه من الفئات الأولى بالرعاية.

 بروتوكول تعاون لنشر الوعي المائي لدى تلاميذ المدارس

من ناحية أخرى، وقعت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، بروتوكول تعاون مع مديرية التربية والتعليم بالفيوم، لنشر الوعي المائي والبيئي والصحي لدى تلاميذ المدارس، يستهدف تلاميذ المدارس الابتدائية الحكومية، ويشمل العمل داخل ٤٥٠ مدرسة بجميع الإدارات التعليمية، تضم  ٤٥٠ ألف تلميذ، من خلال توفير كافة أوجه الدعم من جانب منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف".

 

مياه الفيوم تشدد على ضرورة مراجعة مشروعات "حياة كريمة" وتلافي الملاحظات والمعوقات

بسبب الصيانة، قطع مياه الشرب 12 ساعة عن بعض قرى الفيوم

ويعمل تحت مظلة البروتوكول مشروع "صحتهم مستقبلهم"، ومن خلاله تم  توزيع ما يقرب من 425 ألف علبة معجون وفرشاة أسنان، وتركيب نحو 2225 قطعة موفرة للحنفيات داخل المدارس بهدف تقليل الفاقد من المياه وترشيد الاستهلاك، إضافة إلى تدريب ورفع كفاءة نحو 2700 منسق ومشرف نشاط، وتنفيذ 80 جدارية على جدران المدارس المستهدفة تتناول رسائل ومحاور المشروع الستة، بجانب إقامة معارض ومسابقات بين المدارس.

