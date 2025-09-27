السبت 27 سبتمبر 2025
تكريم العاملين بقطاع الجودة في شركة مياه الفيوم لحصولهم علي المركز الأول

المكرمون، فيتو
المكرمون، فيتو

كرمت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، العاملين بالإدارة العامة للجودة وشؤون البيئة بقطاع المعامل،  بعد حصول القطاع على المستوى الأول في تقييم أداء الشركات التابعة الذي أجرته الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي برئاسة المهندس ممدوح رسلان.

 

انجاز جديد لقطاع المعامل

 يضاف إنجاز الادارة العامة للجودة إلى سلسلة إنجازات قطاع المعامل بشركة الفيوم  لمياه الشرب والصرف الصحى، الذي يحظى بدعم مستمر ماليًا وإداريًا وفنيًا، بهدف رفع كفاءة الأداء من خلال تحديد وتنفيذ الإجراءات التصحيحية، والاستجابة السريعة للتوصيات والتعليمات، وتفعيل أعمال المراجعة الداخلية للمحطات والمعامل، إلى جانب الالتزام بالهيكل الموحد لقطاع المعامل والجودة.

 

التعاون سبب النجاح

وقالت الدكتورة وفاء يعقوب، رئيس قطاع المعامل، أن  النجاح يعكس جهود فريق عمل متعاون ومدرب على أعلى مستوى، وقد حقق قطاع المعامل المستوى الثاني كمتوسط خلال الأعوام الثلاثة الماضية، قبل أن يتقدم إلى المستوى الأول هذا العام.

 





وقد هنأ  المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، العاملين بهذا الإنجاز، مؤكدًا على أهمية الاستمرار في دعم وتحفيز جميع العاملين لبذل المزيد من الجهد.

