مياه الفيوم تدرس عملية إحلال وتجديد محطة المعالجة بقحافة

عقدت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، اجتماعًا موسعًا تناول مناقشة أعمال الإحلال والتجديد المطلوبة بمحطة معالجة قحافة، وتحديد أولويات التنفيذ بما يضمن رفع كفاءة المحطة وتحسين مستوى الأداء، كما تم بحث المهمات الكهروميكانيكية اللازمة لإحلال طلمبات الحمأة المغلظة المسؤولة عن ضخ الحمأة إلى محطة أحواض التجفيف بطريق أسيوط الغربي، إلى جانب استعراض أعمال الصيانة المطلوبة لمنظومة مياه الخدمة، التي تتضمن طلمبات البوستر المشغلة لمنظومة الكلور، لضمان جودة عمليات التعقيم والحفاظ على البيئة.

الالتزام بأعلى معايير الجودة

وأكدت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، أنها ملتزمة بأعلى معايير الجودة في تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد، وتحرص على تطوير البنية التحتية لمحطات المعالجة لخدمة أهالي الفيوم على النحو الأمثل، والحفاظ على كفاءة التشغيل وتحقيق الاستدامة البيئية، في إطار خطط التطوير الشاملة التي تنفذها الشركة.

حضر الاجتماع كل من الدكتور جمال جابر، رئيس قطاع الصرف الصحي، والدكتورة وفاء يعقوب، رئيس قطاع المعامل، والمهندسة فاطمة عزت، المشرف العام لمحطات المعالجة، والمهندسة عفاف فكري، مدير عام المشروعات، والمهندسة رشا خميس، والمهندسة لمياء محمد، والمهندس أحمد محسن، مدير عام الكهرباء بالشركة.

