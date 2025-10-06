الإثنين 06 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مياه الفيوم تدرس عملية إحلال وتجديد محطة المعالجة بقحافة

اجتماع، فيتو
اجتماع، فيتو

عقدت  شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، اجتماعًا موسعًا تناول  مناقشة أعمال الإحلال والتجديد المطلوبة بمحطة معالجة قحافة، وتحديد أولويات التنفيذ بما يضمن رفع كفاءة المحطة وتحسين مستوى الأداء، كما تم  بحث المهمات الكهروميكانيكية اللازمة لإحلال طلمبات الحمأة المغلظة المسؤولة عن ضخ الحمأة إلى محطة أحواض التجفيف بطريق أسيوط الغربي، إلى جانب استعراض أعمال الصيانة المطلوبة لمنظومة مياه الخدمة، التي تتضمن طلمبات البوستر المشغلة لمنظومة الكلور، لضمان جودة عمليات التعقيم والحفاظ على البيئة.

الالتزام بأعلى معايير الجودة

وأكدت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، أنها ملتزمة بأعلى معايير الجودة في تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد، وتحرص على تطوير البنية التحتية لمحطات المعالجة لخدمة أهالي الفيوم على النحو الأمثل، والحفاظ على كفاءة التشغيل وتحقيق الاستدامة البيئية، في إطار خطط التطوير الشاملة التي تنفذها الشركة.

الشباب والأمن القومي، ندوة مشتركة بين مجمع إعلام الفيوم وكلية الزراعة

مياه الفيوم: تشغيل خط 4 بوصة لحل مشكلة قرية الصعايدة نهائيا

حضر الاجتماع  كل من الدكتور جمال جابر، رئيس قطاع الصرف الصحي، والدكتورة وفاء يعقوب، رئيس قطاع المعامل، والمهندسة فاطمة عزت، المشرف العام لمحطات المعالجة، والمهندسة عفاف فكري، مدير عام المشروعات، والمهندسة رشا خميس، والمهندسة لمياء محمد، والمهندس أحمد محسن، مدير عام الكهرباء بالشركة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم أعمال الاحلال والتجديد احلال وتجديد الحفاظ على البيئة الشرب والصرف الصحى الكهروميكانيكية تحسين مستوى الاداء شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي محطة معالجة مياه الشرب

مواد متعلقة

الاحتلال الإسرائيلي يسرق الأثر ويبيد البشر.. يفجر المساجد والكنائس ويهرب الآثار إلى تل أبيب.. الزي الشعبي «بالقائمة».. خبراء فلسطينيون يكشفون لـ«فيتو» تفاصيل الجريمة.. واليونسكو عاجزة عن التحرك

أخبار الاقتصاد اليوم.. تراجع سعر الذهب وارتفاع الدولار والبيض.. البورصة تربح 15 مليار جنيه.. خبير اقتصادي يكشف تأثير رفع أسعار الوقود في أكتوبر المقبل على التضخم

جيش الاحتلال يزعم: حزب الله مستمر في ترميم بناه التحتية من أجل استهدافنا

أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع أسعار الذهب والدولار والبيض وتخفيضات على الفراخ.. البورصة تربح 6 مليارات جنيه.. وتوصيات الغرف التجارية لتطبيق المنظومة الوطنية للتتبع الدوائي

الرئاسة في أسبوع.. رسائل قوية من السيسي لقادة دول عربية وأجنبية والقيادة المركزية الأمريكية.. إدانة الاعتداء الإسرائيلي على قطر.. والتأكيد على أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة

أخبار الاقتصاد اليوم: البورصة تربح 18 مليار جنيه.. صندوق النقد يكشف موعد زيارة مصر لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة.. فرض تدابير وقائية مؤقتة بنسبة 16.2% على واردات البيليت

«فيتو» تقدم نماذج من نبلاء ورموز مصر لإثراء الحياة السياسية والبرلمانية والحزبية.. مبادرة نطرحها بعيدا عن الإقصاء والتهميش والتكرار

أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع أسعار الذهب.. المركزي يقرر خفض أسعار الفائدة 2%.. ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 4.7% خلال يونيو الماضي.. موعد إجازة البنوك بمناسبة المولد النبوي 2025

الأكثر قراءة

كواليس الإطاحة بعلاء عابد من ترشيحات مجلس النواب

إخلاء سبيل مصور فيديو الفعل الفاضح أعلى المحور بكفالة

مصادر تكشف الإطاحة بالنائب علاء عابد من سباق انتخابات مجلس النواب

لم يتضمن الفعل الفاضح، كواليس التحقيق مع متهمي مشاجرة المحور واعترافاتهم

مصادر لـ "فيتو": مستقبل وطن يخطر مرشحيه الفرديين ببدء الترشح لانتخابات مجلس النواب

خالد العناني يفوز بمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو

من قصص القرآن الكريم، ماذا كان يحدث للجن والطير والحيوان عند سماعهم ترتيل داود الزبور

مجلس إدارة النادي الأهلي يعتمد القائمة النهائية للمرشحين في الانتخابات

خدمات

المزيد

أسعار القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين

34.2 ألف دولار سعر طن القصدير بالبورصات العالمية

سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

تطورات سعر السكر في السوق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

نتائج مخيبة لمنتخب مصر في مونديال الشباب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم، ماذا كان يحدث للجن والطير والحيوان عند سماعهم ترتيل داود الزبور

هل يجوز للزوج أخذ أموال زوجته وما ضوابط المعاملات المالية بينهما ؟ (فيديو)

هل المرأة ليس لها إلا البيت فى الإسلام؟ أمينة الفتوى تجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads