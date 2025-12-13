السيطرة على حريق بمقهى في مدينة السلام بالسويس

18 حجم الخط

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة السويس من السيطرة على حريق نشب داخل مقهى بمدينة السلام 2، قبل امتداده إلى المنشآت المجاورة، دون تسجيل أي إصابات بين المواطنين.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا يفيد باشتعال النيران داخل المقهى، وعلى الفور وجه اللواء حسام الدين أحمد الدح، مدير أمن السويس، بالانتقال الفوري لقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف لموقع الحريق.

وكشف الفحص المبدئي، بأن الحريق اندلع داخل المقهى، فيما نجحت قوات الحماية المدنية في احتواء النيران ومنع امتدادها، ولا تزال الفرق متواجدة بموقع الحادث لإجراء أعمال التبريد ومنع تجدد الاشتعال مرة أخرى.

