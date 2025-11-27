الخميس 27 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رئيس مياه القناة يتفقد محطة مياه الكيلو 7 بالإسماعيلية

جانب من الجولة، فيتو
18 حجم الخط

تفقد اللواء أحمد رمضان رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة محطة مياه الكيلو 7 بمحافظة الإسماعيلية. 

رئيس مياه القناة يتابع منظومة تقليل الفاقد بمحافظات الإقليم

رئيس مياه القناة يتفقد مسار خط سوق المفروشات وتوصيل المياه لأهالي العنانية بالقنطرة غرب

 

الهدف من الزيارة 

ورافق اللواء أحمد رمضان عدد من رؤساء القطاعات الفنية والتنفيذية بشركة مياه القناة، وذلك فى إطار المتابعة الدورية لسير الأعمال بالمحطات والاطمئنان على الحالة الفنية والوقوف على المشاكل التي تعوق تشغيل المحطات بكامل طاقتها.

جانب من الجولة، فيتو
تفقد مكونات المحطة

شملت زيارة رئيس مياه القناة تفقد جميع مكونات المحطة والتى تبلغ طاقتها تصميمية 2000 م3/ يوم لخدمة قرية الفردان وتوابعها منها الكيلو 7، أبوناجى، الصفيح، المنطقة خلف المجمع التعليمى وغيرها من العزب الاخرى لمتابعة أعمال التشغيل بالمحطة وفقا لمعايير  التشغيل والمواصفات القياسية. 

جانب من الجولة، فيتو
متابعة جودة مياه المحطة 

وفي سياق متصل، تابع رئيس  شركة مياه القناة  جودة المياه المنتجة بالمحطة،حيث تم أخذ عينة فورية  من المحطة وتحليلها للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية. 

تشديدات على أعمال الصيانة 

كما شدد اللواء أحمد رمضان رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظات القناة، على أعمال الصيانة الوقائية لجميع الطلمبات بالمحطة للعمل بالكفاءة المطلوبة لضمان وصول المياه الى كافة المناطق المخدومة بالضغوط المناسبة والجودة المطلوبة وذلك فى إطار سياسة الشركة لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين فى مجال مياه الشرب.

مياة القناة الاسماعيلية الخدمة المقدمة للمواطنين الشرب والصرف الصرف الصحي الصيانة الوقائية اللواء أحمد رمضان شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة

