وفد ثقافي تشيكي في ضيافة مكتبة مصر العامة بالإسماعيلية

استقبلت مكتبة مصر العامة في محافظة الإسماعيلية، وفدًا ثقافيًا من جمهورية التشيك، وذلك بالتعاون مع السفارة التشيكية والمركز الثقافي التشيكي.

تقديم مجموعة من الكتب

شهدت الزيارة مشاركة ممثلين من ثماني جزر من جمهورية التشيك، قدموا خلالها مجموعة مميزة من كتب الأطفال المصممة بأساليب مبتكرة غير تقليدية، بهدف إتاحة محتوى تعليمي بصري يواكب أحدث الاتجاهات العالمية في أدب الطفل.

عرض مجموعة من اللوحات الفنية

كما تضمنت الفعاليات عرض مجموعة من اللوحات الفنية التي أعدها طلاب كلية التربية شعبة رياض الأطفال بجامعة قناة السويس، تحت إشراف الدكتور أحمد عطيتو.

تجسيد الطلاب لعدد من اللوحات الفنية

حيث جسد الطلاب عددًا من اللوحات الفنية باستخدام فن الأورجامي، بما يعكس قدراتهم الفنية في المزج بين الإبداع التشكيلي والتقنيات الفنية الحديثة.

ومن جانبها أكدت الدكتورة أمل رجب، مدير مكتبة مصر العامة في محافظة الإسماعيلية، على أن هذه الزيارة تأتي ضمن سلسلة من البرامج الثقافية التي تستهدف إتاحة تجارب متنوعة تدعم الأنشطة التفاعلية المحفزة للإبداع، بما يسهم في الارتقاء بالوعي الفني والثقافي.

وأضافت أن تلك الزيارة تأتي في إطار توجيهات اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بدعم التعاون الدولي وتعزيز التبادل الثقافي بين المحافظة والمؤسسات الأجنبية.

الرد على الشائعات المتعلقة بالحرب النووية بين إيران وإسرائيل

وعلى صعيد آخر، كانت قد نظمت مكتبة مصر العامة في محافظة الإسماعيلية، في وقت سابق بالتعاون مع هيئة الرقابة النووية الإشعاعية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، ندوة بعنوان ( الرد على الشائعات المتعلقة بالحرب النووية بين إيران وإسرائيل ).

وبدأت الندوة التي شهدها مسرح مكتبة مصر العامة بعرض تقديمي للهيئة، قدمته الدكتورة ماهيتاب المناوي، رئيس إدارة العلاقات العامة والتعاون الدولي، حيث تناولت فيه نشأة الهيئة، ودورها ومسؤولياتها.

