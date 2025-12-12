استمرار جهود شركة مياه القناة فى رفع تجمعات الأمطار بالإسماعيلية (صور)

18 حجم الخط

تابع اللواء أحمد رمضان رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، أعمال سحب مياه الأمطار ببعض المناطق بمحافظة الاسماعيلية، والتى شهدت تجمعات لمياه الأمطار، والذى تم التعامل معها بشكل فوري من قبل فرق الطوارئ بالشركة.

سقوط الأمطار على الإسماعيلية

شهدت مدينة الإسماعيلية سقوط أمطار فى عدد من الشوارع، والميادين، منها الشارع التجارى، ومنطقة نفق الممر، وميدان عرابى وشارع محمد على، والتى تم التعامل معها بشكل فور ى وسريع بتواجد كافة المعدات والسيارات بالشركة لتحقيق السيولة المرورية، وكذلك منطقة الطريق الدائرى، وجارى التعامل بمنطقة طريق بورسعيد وسحب كميات المياه المتراكمة لفتح الطريق.

بينما شهدت معظم المراكز والمدن بمحافظة الإسماعيلية استقرارا فى الأحوال الجوية.

شفط مياه الأمطار

وفى سياق متصل شهدت محافظة بورسعيد استقرار الاحوال الجوية، مع استمرار انتشار معدات وسيارات الشركة بكافة الشوارع والميادين تحسبا لسقوط امطار بالمحافظة، كما شهدت محافظة السويس استقرارا فى الأحوال الجوية مع إستمرار رفع درجة الاستعداد لكافة الأفراد والمعدات.

كما أكد رئيس الشركة استمرار رفع درجة الاستعداد بجميع المناطق والقطاعات ولحين استقرار الأحوال الجوية وطبقا للبيانات الصادرة من هيئة الأرصاد الجوية.

مشيرا إلى استقبال بلاغات وشكاوى المواطنين على مدار الـ 24 ساعة عن طريق الخط الساخن 125 لشكاوى المياه والصرف الصحى، وعلى خدمة الواتساب على الرقم 01206666240، كما تستقبل الشركة شكاوى واستفسارات المواطنين عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

