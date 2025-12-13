رئيس مياه القناة يتفقد محطة مياه التوطين بالقنطرة شرق الإسماعيلية

18 حجم الخط

تفقد اللواء أحمد رمضان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة محطة مياه التوطين الواقعة في مدينة القنطرة شرق والتى تبلغ طاقتها التصميمية ١٠٢ ألف م٣/ يوم ، والتى تغذى قرى التوطين والقنطرة شرق الجديدة والقديمة .

تفقد جميع مكونات المحطة

شهدت الزيارة تفقد رئيس الشركة لجميع مكونات المحطة لمتابعة إجراءات التشغيل والصيانة داخل المحطة ، والتأكد من تشغيل المحطة بكامل طاقتها، مشددا على الالتزام بمعايير التشغيل والصيانة والالتزام بالصيانة الوقائية الدورية للطلمبات.

جانب من الجولة، فيتو

متابعة تشغيل الصيانة والسجلات

وفى سياق متصل تابع رئيس الشركة سجلات التشغيل والصيانة وسجلات المعمل لمتابعة نتائج العينات وذلك للتأكد من الالتزام بتطبيق الأنظمة القياسية فى التشغيل والصيانة، لضمان التشغيل على مدار 24 ساعة، والتأكد من جودة المياه المنتجة طبقا للمواصفات القياسية لجودة المياه، والالتزام بتامين بيئة العمل ووسائل السلامة والصحة المهنية وترشيد الطاقة .

بالإضافة إلى جاهزية العاملين للتعامل مع اى تسريب لغاز الكلور وضمان تشغيل كافة المعدات للتعامل الفورى مع أى طوارئ لتأمين بيئة العمل بالمحطة .

لقاء العاملين بالمحطة

وخلال جولته التقى رئيس الشركة بالعاملين بالمحطة والاستماع إلى مطالبهم مؤكدا بأنه سيتم دراسة جميع مطالب العاملين فى أسرع وقت ممكن.

وفى سياق متصل تابع رئيس الشركة أعمال الاصلاح لكسر خط ٤ بوصة والمغذى لقرية ابو عروق من محطة مياه التوطين، مقدما الشكر للفنيين القائمين على جهودهم المبذولة فى أعمال الإصلاح.

وأوضح اللواء أحمد رمضان أن الزيارة تأتى فى إطار تقييم الوضع الفنى الراهن لمحطة التوطين.

مشيرا إلى أن هناك عدة مشروعات تنموية يشهدها مركز ومدينة القنطرة شرق في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى، لحل جميع المشكلات الملحة التي تؤرق المواطنين، وانه تم تنفيذ العديد من المشروعات القومية لخدمة المواطنين والتى توليها الدولة اهتمامًا خاصًا لا سيما في إطار التكليفات الرئاسية بتطوير عدد كبير من القرى ضمن مبادرة “حياة كريمة” التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، فى إطار خطتها للارتقاء بالمستوى الاجتماعى والاقتصادى والبيئى للمواطنين، بالإضافة إلى التوسع العمراني والمشروعات الاقتصادية الضخمة المقامة على أرض القنطرة شرق.



