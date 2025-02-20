جامعة الإسماعيلية الأهلية تعقد ورشة عمل حول كتابة السيرة الذاتية (صور)

نظمت جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، ورشة عمل متخصصة حول كيفية كتابة السيرة الذاتية (CV)، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس والمفوض بتسيير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

تأهيل الطلاب لسوق العمل

وتهدف الورشة التي أقامتها جامعة الإسماعيلية الجديدة إلى تأهيل الطلاب لسوق العمل وتعزيز مهاراتهم في إعداد سير ذاتية احترافية تعكس قدراتهم ومؤهلاتهم بالشكل الأمثل.

جانب من الورشة،فيتو

جانب من الورشة،فيتو

حضور كثيف للطلاب

شهدت الورشة حضورًا مكثفًا من الطلاب، وأقيمت تحت الإشراف العام للدكتور عادل حسن، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، وبإشراف الدكتورة غادة حداد عميد بقطاع الطب والعلوم الحيوية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

وحضر الورشة الدكتورة سهير أبو عيشة، أمين عام الجامعة، والدكتور محمد عبد الهادي، منسق عام الأنشطة الطلابية، في إطار دعم الأنشطة الطلابية التي تعزز من قدرات الطلاب وتأهيلهم للمستقبل.

جانب من الورشة،فيتو

جانب من الورشة،فيتو

توفير برامج تدريبية للطلاب

وأكد الدكتور عادل حسن، المشرف الأكاديمي لجامعة الإسماعيلية الأهلية خلال الورشة، أن الجامعة تسعى بشكل مستمر إلى توفير برامج تدريبية متطورة تهدف إلى تأهيل الطلاب لسوق العمل، موضحًا أن مهارات إعداد السيرة الذاتية تمثل خطوة أساسية في مسار النجاح المهني.

مساعدة الطلاب على تقديم أنفسهم

وأضاف: تساعد الورشة الطلاب على تقديم أنفسهم بشكل احترافي يعكس قدراتهم وكفاءاتهم، وتحرص الجامعة على تنظيم مثل هذه الورش لتزويد الطلاب بالمعرفة العملية التي تمكنهم من المنافسة بقوة في مختلف المجالات.

أهم أسس ومعايير إعداد السيرة الذاتية

وقدم الورشة الدكتور محمد عبد الجواد، مدير المركز الجامعي للتطوير المهني، حيث تناول خلالها أهم الأسس والمعايير اللازمة لإعداد سيرة ذاتية متميزة، مع تسليط الضوء على الأخطاء الشائعة وكيفية تجنبها، بالإضافة إلى تقديم نصائح عملية تساعد الطلاب على إبراز مهاراتهم وخبراتهم بطريقة احترافية تتوافق مع متطلبات سوق العمل.



يأتي تنظيم هذه الورشة في إطار حرص جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية على تقديم برامج تدريبية متطورة تسهم في إعداد طلابها لمتطلبات الحياة المهنية، وتزويدهم بالمهارات اللازمة لتحقيق التميز في مختلف المجالات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.