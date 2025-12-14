الأحد 14 ديسمبر 2025
حوادث

حملات أمنية على البؤر الإجرامية تضبط 26 بلطجيا وهاربا من المراقبة و171 فردا وبندقية خرطوش

قوات اقتحام البؤر
قوات اقتحام البؤر الإجرامية، فيتو
تمكن قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع إدارات البحث الجنائي بمديريات الأمن، من ضبط 3  تشكيلات عصابية ارتكبوا جرائم تجارة المخدرات والسرقات، و26 متهمًا للقيام بأعمال البلطجة وهاربين من المراقبة، و466 تاجر مخدرات بحوزتهم 420 كيلوجرام مواد مخدرة، بالإضافة إلى 171 فردا وبندقية خرطوش.

ضبط ولي أمر طالبة بتهمة التعدي على موظفة مدرسة بالعمرانية

ضبط كيان تعليمي بدون ترخيص بأسوان للنصب والاحتيال على المواطنين

.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهمين في جرائم المخدرات والسرقات 4 أيام على ذمة التحقيقات.

حملات أمنية لضبط الخارجين عن القانون

جاء ذلك في إطار جهود حملات وزارة الداخلية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية على مستوى الجمهورية.

 

عقوبة حيازة المخدرات

حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.

وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

 

