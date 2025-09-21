يارا اللبنانية عن ألبومها الجديد: بقالنا سنتين بنحضر فيه وسجلت 20 أغنية

تستعد الفنانة اللبنانية يارا، لطرح ألبومها الجديد تغير الفصول، بعد 4 سنوات غياب من طرح الألبومات الغنائية، والألبوم يتضمن 12 أغنية.

ألبوم يارا الجديد

وتتعاون يارا في ألبومها الجديد تغير الفصول مع الملحن طارق أبو جودة، والأغاني من كلمات الشاعرة سين

وقالت المطربة يارا في تصريحات تلفزيونية إن تحضير ألبومها الجديد استغرق عامين، مشيرة إلي أن غيابها كان بسبب انشغالها في هذا الألبوم، متابعة: إنها سجلت أكثر من 20 أغنية، ولكن وقع الاختيار علي 12 أغنية فقط مؤكدة أنها اختارت الأغاني بإحساس.

أغنية عايشة فيي

وطرحت المطربة اللبنانية يارا في وقت سابق أغنية “عايشة فيي” عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.

