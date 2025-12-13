الفيوم تتسلم 6 وحدات صحية جديدة ضمن مبادرة حياة كريمة

18 حجم الخط

قالت الدكتورة نيفين شعبان وكيل وزارة الصحة بالفيوم، إن الإدارة الصحية بإطسا، التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالفيوم، بدأت الجمعة إجراءات الاستلام الإداري لعدد من الوحدات الصحية الجديدة ضمن مشروعات مبادرة حياة كريمة، بعد انتهاء اللجنة الوزارية من أعمال الاستلام المبدئي.

انتهاء الوزارة من المعاينة الفنية

وأضافت وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الفيوم ، أن وزارة الصحة والسكان انتهت من أعمال المعاينة الفنية والاستلام الهندسي لعدد من المنشآت الصحية الجديدة بالمحافظة، استعدادًا لدخولها الخدمة وتقديم رعاية طبية متكاملة لأهالي الفيوم، وقد باشرت لجنة هندسية من الإدارة الهندسية بوزارة الصحة والسكان، برئاسة المهندس شريف العدل، جولات الفحص والمعاينة داخل عدد من الوحدات الصحية التابعة لإدارة إطسا، وقد شملت المعاينة وحدات، "منشأة عبد المجيد – الحجر – الغرق – دانيال – المحمودية – الأمير محمد فهمي "، وتهدف المعاينات الفنية إلى التأكد من جاهزية المنشآت التشغيلية وملاءمتها لتقديم الخدمة الصحية قبل التسليم الابتدائي للإدارات المختصة.

فحص شامل للمنشآت الصحية

وأكدت وكيل وزارة الصحة بالفيوم، أن الفرق الهندسية بالوزارة تقوم بعمليات فحص شامل لعدد كبير من المنشآت الصحية الجاري تطويرها بالمحافظة، حرصًا على تلافي أي ملاحظات، وضمان وصول خدمة صحية لائقة للمواطنين. وأشارت إلى أن هذه الوحدات الجديدة ستخدم شريحة واسعة من أهالي الفيوم.

فيما قال الدكتور أحمد دخيل مدير الإدارة الصحية بإطسا، أن الوحدات الجديدة تمثل إضافة قوية للمنظومة الصحية بالمحافظة، حيث تم تصميمها وتجهيزها لتقديم خدمات طبية متطورة ومتنوعة، بما يضمن رفع مستوى الرعاية المقدمة للمواطنين خلال الفترة القادمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.