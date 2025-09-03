لأول مرة منذ 15 سنة، مخبز مدرسة الفيوم الزراعية يفتح أبوابه للمواطنين

قال الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، إنه تم بدء التشغيل التجريبي لمخبز مدرسة الفيوم الثانوية الزراعية، لأول مرة منذ إنشائه منذ أكثر من 15 سنة، بسبب عيوب في توصيلات الكهرباء، وتم التشغيل بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم.

منتجات يتميز بها تعليم الفيوم الفني

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أن التعليم الفني يمتلك مخبزين أحدهما بمدرسة طامية الثانوية الزراعية ويعمل بكامل طاقته منذ إنشائه في نفس توقيت إنشاء المخبز الثاني بمدرسة الفيوم الثانوية الزراعية، الذي لم يتم تشغيله إلا اليوم بسبب عيوب في التجهيزات الكهربائية للمبني الموجود به المخبز.

يذكر أن التعليم الفني بالفيوم لديه عدد كبير من المنافذ لتسويق منتجاته، فمدارس التعليم الفني تنتج العسل ومنتحات الألبان بأنواعها، والمربات، والمخللات، والمعجنات بأنواعها واللحوم البلدي والطيور بأنواعها بالإضافة إلى منتجات الأخشاب من أثاث منزلي وأبواب وشبابيك، وتوجد المنافذ بمدارس طامية الزراعية، الفيوم الزراعية، أبوكساه الزراعية، الفيوم الفندقية علي بحيرة قارون، ومدرسة دمو الفندقية.

