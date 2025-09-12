الجمعة 12 سبتمبر 2025
بينهم شيوخ المهنة، نقابة أطباء الفيوم تكرم 91 من أعضائها في عمومية اليوم

كرمت نقابة أطباء الفيوم 91 من الأطباء، فى اجتماع الجمعية العمومية العادية اليوم الجمعة، التي حضرها  الدكتور أسامة عبد الحى نقيب أطباء مصر وعقدت  بنادي محافظة الفيوم الرياضى،  لمناقشة الميزانية العمومية للنقابة، وتكريم رواد الطب والأطباء المحالين للتقاعد والأطباء الحاصلين علي الزمالة والدكتوراه والخريجين الأوائل علي كلية الطب جامعة الفيوم.

 

 

المكرمون من قبل نقابة الأطباء

قال الدكتور محمد سعد اللباد أمين صندوق نقابة اطباء الفيوم، مدير مستشفى سنورس المركزى، إن الاجتماع كرم 25 من الأطباء المحالين للتقاعد و9 من الأطباء الذين قدموا خدمات جليلة، و12 من الأطباء الحاصلين على الزمالة، و10 من أوائل دفعة كلية الطب جامعة الفيوم، و20 من الأطباء الحاصلين على الدكتوراه، و15 من الأطباء الكبار وشيوخ المهنة.

 

 

خطة شاملة لتطهير شبكات الصرف الصحي بقرى ومدن الفيوم

حالة الطقس غدا الجمعة 12-9-2025 في محافظة الفيوم

وحضر اجتماع الجمعية العمومية لأطباء الفيوم، نقيب ووكيل نقابة أطباء الأسنان ومدير مستشفيات جامعة الفيوم.

