إزالة 50 حالة تعدي بشوارع الفيوم في حملة أمنية موسعة

قاد اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، حملة أمنية موسعة استهدفت إزالة الإشغالات والتعديات من شوارع وأحياء مدينة الفيوم، وتركزت الجهود على منطقة الحواتم بنطاق قسم شرطة ثان الفيوم.

نتائج الحملة على شوارع الفيوم

وتمكنت القوات من رفع 35 حالة إشغال طريق متنوعة، بالإضافة إلى إزالة 15 عائقا حديديا وخراسانيا كانت تعترض الطريق العام، ما يعيق سير المواطنين والمركبات.

وأكد مدير أمن الفيوم أن الحملات مستمرة يوميًا للتصدي لكافة أشكال التعديات على الشوارع والأرصفة، مشددًا على أهمية التعاون بين الأجهزة الأمنية والمواطنين للحفاظ على الانضباط والالتزام بالقانون

وأشار مدير أمن الفيوم إلى أن الحملات تستهدف تحقيق السيولة المرورية،وإزالة الإشغالات، ومنع التكدسات، مع الحفاظ على المظهر الحضاري، وضبط المخالفين، وتنفيذ توجيهات وزارة الداخلية للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

يذكر أن الحملة جاءت في إطار خطة شاملة لتفعيل دور الشرطة المجتمعية، وتطبيق القانون بحزم ضد أي مخالفات تعطل حركة السير أو تشوه المظهر العام لشوارع الفيوم.

