بيان عاجل من السياحة والآثار بشأن تسريب مياه الأمطار بالمتحف الكبير

أعلنت وزارة السياحة والآثار، حقيقة تسريب مياه الأمطار داخل قاعات المتحف المصري الكبير، وتضرر عدد من القطع الأثرية المعروضة بقاعات العرض.

تسريب مياه داخل قاعات المتحف المصري الكبير

وأوضحت وزارة السياحة والآثار، أنه بشأن تسرب مياه الأمطار إلى بهو المتحف المصري الكبير، فأن تصميم بهو المتحف جاء وفق رؤية معمارية تعتمد على وجود فتحات في السقف بشكل هندسي يسمح استدامة دخول الإضاءة والتهوية الطبيعية إلى داخل البهو، وهو أحد العناصر الأساسية في التصميم المعماري للمتحف، ومن ثم، يُعد تسرب كميات محدودة من مياه الأمطار إلى البهو أثناء هطولها أمرًا متوافقا مع التصميم ومتوقعًا في مثل ذات الوقت من العام.

وكان نشاط موقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقاطع فيديو تؤكد هطول أمطار بدرجة كبير داخل البهو الكبير للمتحف المصري الكبير، وتضرر الدرج العظيم للمتحف.

