الإثنين 08 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

مجدى نزيه: دبس التمر أهم طعام للمناعة فى وقتنا الحالي

دبس التمر، فيتو
دبس التمر، فيتو
18 حجم الخط

تقوية المناعة هي الحل الأمثل لمواجهة الفيروسات المنتشرة فى وقتنا الحالى بين الكبار والصغار نتيجة تقلبات الطقس وانخفاض درجات الحرارة.

والطعام هو أفضل مقوى لجهاز المناعة؛ لذا تهتم الأمهات بتقديم الغذاء الصحى والمتوازن حيث الخضروات والفواكه الطازجة والبروتينات والبقوليات ومصادر فيتامين سي.

دبس التمر مقوى جيد للمناعة 

ويقول الدكتور مجدي نزيه استشارى التغذية العلاجية: إن دبس التمر من أفضل الأكلات التى تقوى المناعة لأنه يحتوى على خلاصة التمر، وبالتالى غني بالعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم ويجب على الأمهات تقديمه يوميا للكبار والصغار لتقوية جهاز المناعة خاصة فى وقتنا الحالى حيث انتشار الأمراض المعدية.

وأضاف نزيه، أن التمر بالطبع من الفاكهة التى تحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم، ولكن الدبس أعلى منه فى القيمة الغذائية لذا يفضل تناوله باستمرار، ولكن هذا لا يعنى الإستغناء عن التمر، وكما اتفقنا أن القاعدة تقول لا إفراط ولا تفريط فيجب تناول الدبس أو التمر بكميات مناسبة بدون إفراط حفاظا على الصحة.

فوائد دبس التمر 
فوائد دبس التمر، فيتو 

فوائد دبس التمر

ودبس التمر هو شراب كثيف يستخرج من التمر، ويعد من الأغذية الطبيعية الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة للجسم، ومن فوائد دبس التمر:-

  • غني بالطاقة الطبيعية،ويحتوي دبس التمر على سكريات طبيعية مثل الجلوكوز والفركتوز، ما يجعله مصدر سريع للطاقة، ومفيد في ص للرياضيين والأشخاص الذين يعانون من الإرهاق والتعب.
  • يقوي المناعة، يحتوي على مضادات أكسدة قوية تساعد في محاربة الجذور الحرة، مما يدعم جهاز المناعة ويقلل من فرص الإصابة بالأمراض.
  • مفيد لصحة الجهاز الهضمي، ويساعد في تحسين حركة الأمعاء ويقي من الإمساك بفضل احتوائه على الألياف الطبيعية التي تسهل عملية الهضم وتنظم عمل القولون.
  • يساهم في علاج فقر الدم، وهو غني بعنصر الحديد الذي يساعد على رفع نسبة الهيموجلوبين في الدم، مما يفيد في الوقاية من الأنيميا خاصة لدى النساء والأطفال.
  • يعزز صحة القلب، ويحتوي على البوتاسيوم والمغنيسيوم اللذين يساعدان في تنظيم ضربات القلب وخفض ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.
  • يقوي العظام والأسنان، لأنه يحتوي على الكالسيوم والفسفور المهمين لبناء عظام قوية والوقاية من الهشاشة خاصة لكبار السن.
  • مفيد للنساء بعد الولادة، ويساعد على تعويض الجسم بالعناصر الغذائية والطاقة، كما يساهم في تقوية الجسم وتحسين إدرار الحليب عند المرضعات.
  • يحسن صحة البشرة والشعر، ويساعد على تغذية الجلد ومنحه النضارة لاحتوائه على الفيتامينات والمعادن، كما يساهم في تقوية الشعر وتقليل تساقطه.
  • يساعد في زيادة الوزن بطريقة صحية
    لمن يعانون من النحافة، يمكن أن يساعد تناول دبس التمر بشكل معتدل في زيادة الوزن بفضل سعراته الحرارية العالية.
  • بديل صحي للسكر الأبيض، يمكن استخدام دبس التمر كمحلي طبيعي في المشروبات والحلويات بدلا من السكر الصناعي.
txt

فوائد الموز النفسية للنساء، يحسن المزاج والصحة العقلية

txt

فوائد الرمان، يدعم صحة القلب والمسالك البولية

