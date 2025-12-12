الجمعة 12 ديسمبر 2025
رياضة

متفوقا على هالاند وفودين، برونو فيرنانديز الأعلى تقييما في البريميرليج

ذكر موقع الدوري الانجليزي أن برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد، هو أعلى اللاعبين تقييمًا في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الجاري حتى الآن.

ولعب البرتغالي برونو فيرنانديز دورًا رئيسيًّا في انتصار مانشستر يونايتد خارج الديار على  وولفرهامبتون (4-1)، في إطار منافسات الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكشف الموقع أن فيرنانديز أعلى تقييما من هالاند، وفيل فودين لاعبا مانشستر سيتي.

الدولي البرتغالي سجل هدفين، وصنع آخر لزميله ماسون ماونت، ليمنح اليونايتد رفقة زملائه، فرصة التقدم للمركز السادس والاقتراب من مربع الكبار.

 

فيرنانديز يدخل قائمة استثنائية في البريميرليج

وكشفت شبكة "سكواكا" للإحصائيات، عن دخول فيرنانديز قائمة استثنائية في البريميرليج تضم لاعبين أمثال سيسك فابريجاس ومحمد صلاح، بعدما بات خامس لاعب يصنع هدفا على الأقل في 5 مباريات متتالية خارج القواعد.

 


وشهدت المباريات الخمس الأخيرة لليونايتد خارج الأرض، تقديم فيرنانديز 6 تمريرات حاسمة لزملائه.

على الجانب الآخر، واصل وولفرهامبتون نتائجه الكارثية هذا الموسم، بدون تذوق طعم الانتصار حتى الآن، مما أدى لاحتلاله مؤخرة الجدول بنقطتين فقط.

وحسبما ذكرت "سكواكا"، فإنه للمرة الأولى منذ فبراير 1982، يتعرض الذئاب للخسارة في 8 مباريات متتالية بالدوري الإنجليزي.

وشهدت المباراة تسجيل وولفرهامبتون أول أهدافه منذ مواجهة بيرنلي في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر الماضي، قبل أن يفشل الفريق في هز شباك منافسيه على مدار 5 جولات متتالية.

 

وفاز مانشستر يونايتد على وولفرهامبتون 4-1 في المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين في ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

