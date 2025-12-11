بصمات الدوسري لاتتوقف، النجم السعودي يواصل تحطيم الأرقام القياسية

18 حجم الخط

كأس العرب، يلتقي منتخب السعودية نظيره الفلسطيني اليوم الخميس، على أرضية استاد "لوسيل الدولي"، في دور ربع النهائي لبطولة كأس العرب.

أرقام وإنجازات سالم الدوسري مع منتخب السعودية

ويقدم النجم السعودي سالم الدوسري أداءً استثنائيًا في بطولة كأس العرب 2025.

ويتصدر سالم الدوسري قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في كأس العرب 2025، برصيد 4 تمريرات حاسمة، كما يُعتبر الدوسري الأكثر في الإسهام التهديفي بمجموع 5 أهداف، ليؤكد دوره المحوري في خط الهجوم وإبداعه في خلق الفرص.

على الصعيد التاريخي، يملك سالم الدوسري سجلًا استثنائيًا مع المنتخب السعودي، حيث خاض 102 مباراة رسمية، وشارك في 38 هدفًا، منها 26 هدفًا و12 تمريرة حاسمة، وهذه الأرقام تجعل منه أحد أهم لاعبي تاريخ الكرة السعودية، ليس فقط بأرقامه، بل بقدرته على ترك بصمة واضحة في كل مباراة يخوضها

وخلال عام 2025، كان الدوسري الرقم الصعب في جميع المسابقات الرسمية، محققًا أرقامًا قياسية، فهو أكثر لاعب سعودي تسجيلًا بـ 25 هدفًا، وأكثر لاعب صناعة للأهداف بـ 21 "أسيست"، ليصل مجموع إسهاماته المباشرة إلى 46 هدفًا، وهو ما يعكس قدرته على الحفاظ على مستواه المتميز رغم ضغط المباريات المتواصل.

وأصبح الدوسري أول لاعب في تاريخ المنتخب السعودي يسجل هدفًا واحدًا على الأقل في خمس بطولات كبرى إضافة إلى تصفيات كأس العالم، فقد دوّن اسمه في سجلات "الأخضر" عبر التسجيل في كأس العالم، وكأس أمم آسيا، وكأس العرب، وكأس الخليج، وأولمبياد طوكيو، إلى جانب تصفيات المونديال.

كما واصل صاحب الـ 34 عامًا تحطيم الأرقام القياسية في كأس العرب 2025، بعدما أصبح الدوسري أول لاعب سعودي يساهم بخمسة أهداف في نسخة واحدة من البطولة منذ إنجاز عبيد الدوسري في نسخة 1998.

تاريخ مواجهات السعودية وفلسطين

ويدخل المنتخب السعودي مواجهة ربع نهائي كأس العرب أمام فلسطين وهو متسلح بسجل تاريخي قوي، حيث لم يتعرض لأي خسارة أمام المنتخب الفلسطيني عبر تسع مباريات رسمية جمعت بينهما.

وتمكن “الأخضر” خلال هذه اللقاءات من تحقيق خمسة انتصارات مقابل أربعة تعادلات.

وانطلقت المواجهات بين المنتخبين في بطولة كأس العرب عام 1992، عندما نجح المنتخب السعودي في الفوز بنتيجة 1-2، مما شكّل بداية سجل إيجابي للأخضر أمام الفلسطينيين.

وتكررت اللقاءات في النسخة نفسها من البطولة وفي الأعوام اللاحقة، لتشهد مواجهتا 2012 و2021 التعادل، وهو ما أكد تطور المنتخب الفلسطيني وقدرته على منافسة السعودية في بعض المناسبات.

وتبقى أبرز مواجهة بين المنتخبين تلك التي جرت في تصفيات كأس العالم 2022، عندما قدّم المنتخب السعودي عرضًا هجوميًا قويًا انتهى بفوز كبير 5-0.

وأظهرت تلك المباراة القدرات الهجومية المميزة للأخضر وقدرته على استغلال التفاصيل الصغيرة لصناعة الفارق.

موعد مباراة السعودية وفلسطين اليوم في كأس العرب

وتنطلق المباراة بين السعودية ضد فلسطين، في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة السعودية أمام فلسطين اليوم في كأس العرب

وتذاع مباراة السعودية وفلسطين، عبر قناة beIN SPORTS HD المفتوحة، وقناة الكأس القطرية، وقناة دبي الرياضية، وقناة أبوظبي الرياضية، وقناة الشارقة الرياضية 1، وقناة ام بي سي مصر2، وعمان الرياضية وإم بي سي أكشن، بجانب منصة شاشا.

وتقام بطولة كأس العرب 2025، في دولة قطر، حتى 18 من ديسمبر الجاري بمشاركة 16 منتخبًا.

وتأهل المنتخب السعودي إلى ربع النهائي بعد تواجد بالمركز الثاني المجموعة الثانية ويأمل لاعبو الأخضر للعبور إلى الدور نصف النهائي من البطولة.

وفي المقابل تواجد منتخب فلسطين في المركز الأول بالمجموعة الأولى، بعدما حصد 5 نقاط من الفوز في مباراة وحيدة والتعادل بمواجهتين.

وشهدت بطولة كأس العرب 2025 المقامة في قطر إحراز 61 هدفا في دور المجموعات.

أهداف كأس العرب في دور المجموعات

وكانت الجولة الأولى شهدت إحراز 17 هدفا، فيما شهدت الجولة الثانية لدور مجموعات كأس العرب إحراز 24 هدفا، فيما شهدت الجولة الثالثة إحراز 20 هدفا لتبلغ أهداف كأس العرب 61 هدفا بعد ختام دور المجموعات.

أهداف كأس العرب بدور المجموعات

الجولة الأولى: 17 هدفا.

الجولة الثانية: 24 هدفا.

الجولة الثالثة: 20 هدفا.

