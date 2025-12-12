سباق إنجليزي لخطف جارسيا من ريال مدريد

18 حجم الخط

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية، أن هناك عدة أندية دخلت في سباق الحصول على خدمات جونزالو جارسيا لاعب ريال مدريد.

وكشفت الصحيفة الإسبانية أن عددا من أندية الدوري الإنجليزي أبرزهم ليدز يونايتد وأستون فيلا وولفرهامبتون وبرايتون، دخلوا في سباق لضم جونزالو جارسيا.

ولم يحصل جونزالو جارسيا إلا على 105 دقائق فقط في تسع مباريات.



ولفتت الصحيفة إلى أن هذا الأمر يُظهر نمطًا متكررًا خلال الموسم، بعيدًا عن التألق الذي أبداه جونزالو في كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة، حيث كان أساسيًا وهداف البطولة، وحصل على التجديد والترقية، إلا أن أهميته تراجعت مع تقدم الموسم.

ووفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية، سجل 52.9% من أهداف ريال مدريد هذا الموسم كيليان مبابي، الذي أحرز 18 هدفًا من أصل 34 هدفًا للفريق، ما يعكس الاعتماد شبه الكامل على نجم الفريق الفرنسي.

في السياق ذاته، كشفت شبكة SKY الألمانية، نادي شتوتجارت الألماني يعتبر المهاجم الشاب لنادي ريال مدريد، غونزالو غارسيا، أولوية له في سوق الانتقالات الشتوية.



وقد لفت اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا الأنظار هذا الصيف في كأس العالم للأندية، حيث سجل 4 أهداف وصنع تمريرة حاسمة واحدة في ست مباريات.

شتوتجارت بدأ بالفعل المحادثات ويعتبر جارسيا الخيار المثالي. ومع ذلك، يدرك النادي أن ريال مدريد لن يسهل عملية الانتقال، ولهذا يدرس خيارات أخرى بالتوازي.

فيما حقق فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، فوزا هاما على ريال مدريد الإسباني بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن لقاءات الجولة السادسة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.