أول خطوة من بايرن ميونخ لضم نجم تشيلسي

18 حجم الخط

كشفت تقارير إسبانية عن أن نادي بايرن ميونخ يستعد لتقديم أول عرض رسمي لضم الأرجنتيني إنزو فرنانديز لاعب وسط تشيلسي، محضرًا عرضًا ضخمًا يقترب من 120 مليون يورو لضمه خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وبحسب موقع "Fichajes الاسباني، يرى بايرن ميونخ أن فرنانديز يمثل قطعة استراتيجية لتعزيز خط الوسط، حيث يعتقد المدرب فينسنت كومباني أن اللاعب سيمنح الفريق حلولًا في عملية البناء والربط الهجومي.

وأوضح الموقع أن الإدارة البافارية تتابع تطور اللاعب مؤخرًا، وتعتبر أن مستواه الحالي يجعله جاهزًا لخوض مرحلة أكثر تنافسية في مسيرته.

وأشار المصدر ذاته إلى أن اهتمام بايرن لا يأتي من فراغ، إذ يبحث كومباني عن شريك تقني لجوشوا كيميتش، يتمتع برؤية مميزة وقدرة على التسريع وصناعة الفارق في الثلث الأخير، وهي الصفات التي تتطابق مع ما يقدمه إنزو فرنانديز مع تشيلسي خلال الفترة الحالية.

وأكد التقرير أن تشيلسي يراقب هذا التحرك باهتمام، ورغم عدم رغبة النادي الإنجليزي في بيع اللاعب، فإن عرضًا يتجاوز 120 مليون يورو قد يغير الحسابات، خصوصًا أن الأرجنتيني أصبح عنصرًا محوريًا في مشروع الفريق مع تطوره المستمر.

كما أوضح الموقع أن عقد اللاعب الممتد حتى 2032 يمنح تشيلسي قوة كبيرة في التفاوض.

وأضاف الموقع نفسه أن بايرن ميونخ حصل بالفعل على تقارير تفصيلية حول اللاعب ويستعد للدخول في مفاوضات رسمية، في الوقت الذي يتصاعد فيه الحديث داخل النادي البافاري عن أهمية ضم لاعب قادر على التحكم في إيقاع المباريات وتطوير أداء الفريق في المرحلة المقبلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.