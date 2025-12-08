كواليس مكالمة حسام حسن مع محمد صلاح بعد أزمته في ليفربول

18 حجم الخط

كشف الإعلامي جمال الغندور، أن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، تواصل مع محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وقائد الفراعنة، في ظل حالة الجدل الأخيرة بشأن غيابه عن المشاركة مع ناديه خلال المباريات الماضية.

رسالة حسام حسن

وأوضح الغندور خلال برنامج ستاد المحور، أن حسام حسن حرص على توجيه رسالة دعم قوية لصلاح، مؤكدًا على أنه نجم كبير ورمز لكل المصريين.

وأضاف أن المدير الفني شدد خلال المكالمة على أنه يثق في شخصية صلاح وعقليته الاحترافية القادرة على تخطي هذه الأزمة سريعًا، واستعادة مستواه المعهود داخل الملعب.

وتابع بأن حسام حسن أكد على أن كل الآمال معقودة على محمد صلاح ومعه جميع لاعبي المنتخب في ضرورة تقديم عروض قوية خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة بالمغرب، والوصول إلى أبعد نقطة والمنافسة على اللقب.

ومن المنتظر أن ينضم صلاح إلى معسكر الفراعنة يوم 15 ديسمبر الجاري، استعدادا لمواجهة نيجيريا الودية في ستاد القاهرة يوم 16 من الشهر ذاته، ضمن تحضيرات المنتخب للبطولة الأفريقية.

