الثلاثاء 09 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كواليس مكالمة حسام حسن مع محمد صلاح بعد أزمته في ليفربول

محمد صلاح
محمد صلاح
18 حجم الخط

كشف الإعلامي جمال الغندور، أن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، تواصل مع محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وقائد الفراعنة، في ظل حالة الجدل الأخيرة بشأن غيابه عن المشاركة مع ناديه خلال المباريات الماضية.

 

رسالة حسام حسن 

وأوضح الغندور خلال برنامج ستاد المحور، أن حسام حسن حرص على توجيه رسالة دعم قوية لصلاح، مؤكدًا على أنه نجم كبير ورمز لكل المصريين.

وأضاف أن المدير الفني شدد خلال المكالمة على أنه يثق في شخصية صلاح وعقليته الاحترافية القادرة على تخطي هذه الأزمة سريعًا، واستعادة مستواه المعهود داخل الملعب.

وتابع بأن حسام حسن أكد على أن كل الآمال معقودة على محمد صلاح ومعه جميع لاعبي المنتخب في ضرورة تقديم عروض قوية خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة بالمغرب، والوصول إلى أبعد نقطة والمنافسة على اللقب.

ومن المنتظر أن ينضم صلاح إلى معسكر الفراعنة يوم 15 ديسمبر الجاري، استعدادا لمواجهة نيجيريا الودية في ستاد القاهرة يوم 16 من الشهر ذاته، ضمن تحضيرات المنتخب للبطولة الأفريقية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حسام حسن محمد صلاح ليفربول منتخب مصر ليفربول الانجليزي

مواد متعلقة

كنت فاشلا وتصرفك عار، كاراجر يشن هجوما عنيفا على محمد صلاح

مركز المنتخبات الوطنية يستضيف معسكر منتخب مصر الأول استعدادًا لأمم أفريقيا (صور)

أليسون بيكر: تفاجأنا برد محمد صلاح والوضع ليس سهلا

حمدي فتحي يصل معسكر منتخب مصر استعدادا لأمم إفريقيا

الأكثر قراءة

لسوء الأحوال الجوية، تعطيل جميع المدارس والمعاهد الأزهرية في مطروح غدا

ميلان يقلب الطاولة أمام تورينو 3-2 ويتصدر الدوري الإيطالي

ماذا كان رد قوم هود عليه بعد دعوتهم لعبادة الله؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

الأرصاد: هذه المناطق ستعيش مع ليلة مطيرة

مانشستر يونايتد يسحق وولفرهامبتون 4-1 في الدوري الإنجليزي

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا وتحذر من أمطار غزيرة ورعدية على هذه المناطق

يزن النعيمات: أصبحت قريبًا من النادي الأهلي في يناير

مقتل فرد أمن بالعمرانية بسبب خلاف عمل وتصوير زميله أثناء النوم

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الإثنين

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك اليوم الإثنين 8-12-2025

اليوان الصيني يسجل 6.72 جنيه في البنك المركزي اليوم

سعر الريال العماني أمام الجنيه في مصر اليوم الإثنين 8-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم صيد الصقر في المنام وعلاقته بالحصول على أموال كثيرة قريبا

حكم التسويق بنظام البيع المباشر، الإفتاء توضح الحالات

ماذا كان رد قوم هود عليه بعد دعوتهم لعبادة الله؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads