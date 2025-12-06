السبت 06 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ترتيب فرق الدوري الإنجليزي بعد تعادل ليفربول وفوز مان سيتي وخسارة آرسنال

ليفربول
ليفربول
18 حجم الخط

ترتيب الدوري الإنجليزي، واصل أرسنال تصدر قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز رغم خسارته أمام أستون فيلا 2-1 في افتتاح مباريات الجولة الخامسة عشر.

وقبل مانشستر سيتي هدية أرسنال وفاز علي سندرلاند 3-0 ليرفع رصيده إلى 31 نقطة بفارق نقطتين عن أرسنال.

فيما سقط ليفربول الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري محمد صلاح،  في فخ التعادل أمام ليدز يونايتد 3-3.

 

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباريات اليوم

1- آرسنال 33 نقطة
2- مانشستر سيتي 31 نقطة
3- أستون فيلا 30 نقطة
4- تشيلسي 25 نقطة
5- إيفرتون 24 نقطة
6- كريستال بالاس 23 نقطة 
7- سندرلاند 23 نقطة 
8- ليفربول 23 نقطة
9- توتنهام هوتسبير 22 نقطة
10- برايتون 22 نقطة
11- نيوكاسل يونايتد 22 نقطة
12- مانشستر يونايتد 22 نقطة
13- بورنموث 20 نقطة
14- برينتفورد 19 نقطة
15- فولهام 17 نقطة
16- ليدز يونايتد 15 نقطة
17- نوتنجهام فوريست 15 نقطة
18- وست هام 12 نقطة 
19- بيرنلي 10 نقاط
20- وولفرهامبتون نقطتان
 

 

جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي

مواعيد مباريات الجولة الـ 15 من الدوري الإنجليزي

أستون فيلا 2-1 أرسنال 

بورنموث 0-0 تشيلسي 

إيفرتون 3-0 نوتنجهام 

مانشستر سيتي 3-0 سندرلاند 

نيوكاسل 2-1 بيرنلي 

توتنهام 2-0 برينتفورد 

ليدز يونايتد 3-3 ليفربول 

الأحد 7 ديسمبر 2025

برايتون ضد وست هام - 4:00 مساء

فولهام ضد كريستال بالاس - 6:30 مساء

الإثنين 8 ديسمبر 2025

وولفرهامبتون ضد مانشستر يونايتد - 10:00 مساء

 

 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ترتيب الدوري الإنجليزي أرسنال جدول ترتيب الدوري الانجليزي أستون فيلا مانشستر سيتي ليفربول 𝐓𝐡𝐞 𝐊𝐢𝐧𝐠 𝐨𝐟 𝐀𝐫𝐚𝐛 𝐏𝐨𝐩 جدول ترتيب فرق الدوري الانجليزي

مواد متعلقة

ليفربول يراقب 4 لاعبين لتدعيم الهجوم في الموسم المقبل

توتنهام يخطف فوزا هاما من برينتفورد 2-0 في الدوري الإنجليزي

تشيلسي يتعادل سلبيا مع بورنموث في الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، مان سيتي يفوز على سندرلاند ويقلص الفارق لنقطتين مع آرسنال

الدوري الإنجليزي، أستون فيلا يخطف فوزا غاليا من آرسنال 2-1 في الدقيقة الأخيرة

ليفربول يتقهقر، ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 15

الأكثر قراءة

ليدز يخطف تعادلا قاتلا من ليفربول 3/3 في الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، نيوكاسل يونايتد يتقدم 2-0 أمام بيرنلي في الشوط الأول

الدوري الإنجليزي، تشيلسي وبورنموث يتعادلان سلبيا في الشوط الأول

مانشستر سيتي يتقدم على سندرلاند 2-0 في الشوط الأول

بعد نشر تسريبات لبشار الأسد، من هي لونا الشبل مستشارة الرئيس السوري السابق؟

تحت أنظار محمد صلاح، ليفربول يتعادل سلبيا أمام ليدز بالشوط الأول

كأس العرب، ترتيب المجموعة الرابعة بعد فوز العراق على السودان

بعد إجرائه جراحة استغرقت 13 ساعة، أحمد سليمان يطمئن الجماهير على حالة حسن شحاتة

خدمات

المزيد

12075 ليرة سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي

الريال العماني يسجل 123.71 جنيه في البنك المركزي

تفاصيل العائد على مدخرات العملات الأجنبية في بنك فيصل

سعر الين الياباني أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 5-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هو الطلاق الرجعي وما أحكامه؟ مفتي الجمهورية يجيب

هل زواج الأرملة بدون موافقة والديها ذنب؟ أمين الفتوى يجيب

الجامع العمري في حلب وسر التسمية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads