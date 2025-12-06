ترتيب فرق الدوري الإنجليزي بعد تعادل ليفربول وفوز مان سيتي وخسارة آرسنال
ترتيب الدوري الإنجليزي، واصل أرسنال تصدر قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز رغم خسارته أمام أستون فيلا 2-1 في افتتاح مباريات الجولة الخامسة عشر.
وقبل مانشستر سيتي هدية أرسنال وفاز علي سندرلاند 3-0 ليرفع رصيده إلى 31 نقطة بفارق نقطتين عن أرسنال.
فيما سقط ليفربول الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري محمد صلاح، في فخ التعادل أمام ليدز يونايتد 3-3.
ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباريات اليوم
1- آرسنال 33 نقطة
2- مانشستر سيتي 31 نقطة
3- أستون فيلا 30 نقطة
4- تشيلسي 25 نقطة
5- إيفرتون 24 نقطة
6- كريستال بالاس 23 نقطة
7- سندرلاند 23 نقطة
8- ليفربول 23 نقطة
9- توتنهام هوتسبير 22 نقطة
10- برايتون 22 نقطة
11- نيوكاسل يونايتد 22 نقطة
12- مانشستر يونايتد 22 نقطة
13- بورنموث 20 نقطة
14- برينتفورد 19 نقطة
15- فولهام 17 نقطة
16- ليدز يونايتد 15 نقطة
17- نوتنجهام فوريست 15 نقطة
18- وست هام 12 نقطة
19- بيرنلي 10 نقاط
20- وولفرهامبتون نقطتان
جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي
مواعيد مباريات الجولة الـ 15 من الدوري الإنجليزي
أستون فيلا 2-1 أرسنال
بورنموث 0-0 تشيلسي
إيفرتون 3-0 نوتنجهام
مانشستر سيتي 3-0 سندرلاند
نيوكاسل 2-1 بيرنلي
توتنهام 2-0 برينتفورد
ليدز يونايتد 3-3 ليفربول
الأحد 7 ديسمبر 2025
برايتون ضد وست هام - 4:00 مساء
فولهام ضد كريستال بالاس - 6:30 مساء
الإثنين 8 ديسمبر 2025
وولفرهامبتون ضد مانشستر يونايتد - 10:00 مساء
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا