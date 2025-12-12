الدوري الأمريكي يراقب مستقبل محمد صلاح وسط توتره مع ناديه الإنجليزي

18 حجم الخط

شهدت التطورات المتعلقة بمستقبل النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، منعطفًا جديدًا، حيث انضم الدوري الأمريكي لكرة القدم رسميًا إلى قائمة المهتمين بالتعاقد معه، مستغلًا حالة التوتر غير المسبوقة التي يعيشها اللاعب داخل نادي ليفربول الإنجليزي.

تأتي هذه التحركات الخارجية في أعقاب أزمة أشعلها صلاح (33 عامًا) بتصريحات مثيرة للجدل عقب تعادل ليفربول أمام ليدز يونايتد، حينها أكد صلاح بوضوح أنه لم تعد تربطه "أي علاقة" بالمدرب آرني سلوت، معبرًا عن شعوره بأنه "تم رميه تحت الحافلة"، في إشارة إلى شعوره بالتهميش أو تحميله مسؤولية تفوق طاقته.

تفاقم الوضع بعد يومين فقط من تلك التصريحات، عندما صدم النجم المصري بقرار استبعاده من قائمة ليفربول المواجهة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا، الأمر الذي عزّز التكهنات حول مستقبله القريب والبعيد مع "الريدز".

مفوض الدوري الأمريكي دون جاربر يؤكد الرغبة في ظل ترقب الأندية السعودية للموقف عن كثب، جاء التحرك الأبرز هذه المرة من الولايات المتحدة، حيث كشف مفوض الدوري الأمريكي، دون جاربر، عن رغبة جادة في استقطاب الهداف التاريخي لليفربول.

رد فعل محمد صلاح

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" تصريحات جاربر التي جاء فيها: "بالطبع، إذا قرر محمد صلاح القدوم إلى الدوري الأمريكي، فسنرحّب به بأذرع مفتوحة".

وأضاف جاربر مشجعًا صلاح على اتخاذ الخطوة: "عليه أن يتحدث مع ليونيل ميسي ومع توماس مولر ليرى كيف تغيّرت حياتهما هنا، وكيف نجحا، وكيف احتضنتهما البطولة".

ومع ذلك، حرص مفوض MLS على تأكيد احترام الوضع التعاقدي لصلاح مع ناديه الحالي: "نحن نؤمن بقدسية العقود. صلاح مرتبط بعقد مع ليفربول، وهو نادٍ عظيم، ويجب احترام ذلك".

